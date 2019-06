Cinq ans, quatre mois et onze jours. Voilà ce qu’auront dû attendre Beat Hefti et son pousseur Alex Baumann pour recevoir la médaille d’or olympique qu’ils méritaient depuis les Jeux de Sotchi. «Argenté» dans un premier temps en bob à deux, derrière l’équipage composé d’Aleksandr Zubkov et Alekseï Voïsvoda, le duo helvétique était remonté d’une marche en mars dernier, suite à la disqualification des Russes pour dopage. Ce vendredi soir à Schwellbrunn, le village appenzellois où Beat Hefti a vu le jour le 3 février 1978, les deux hommes seront – enfin – célébrés.

«C’est un sentiment génial de recevoir cette médaille d’or chez nous, avec tous nos proches et nos amis, nous dit Hefti, joint par téléphone au cœur des préparatifs. Aujourd’hui, la joie l’emporte de beaucoup sur la frustration de ne pas avoir pu fêter ça en direct. Je suis très fier de voir le nom de ma commune rayonner au-delà des frontières et de donner ainsi une source de motivation à tous les jeunes de la région.»

Une région en semi-ébullition: «L’ambiance est très joyeuse, nous sommes en train de monter les tables et les stands, nous expliquait en fin de matinée Beat Müller, en charge de l’organisation des festivités. Cela fait deux mois que les préparatifs ont commencé. Il y aura un aspect solennel, notamment avec l’hymne national. Mais nous ferons avant tout la fête. Cette médaille d’or n’est pas juste pour Beat, mais pour tout le village. Chacun de nous est très fier de cet honneur.»

«Boire quelques verres, tous ensemble»

Schwellbrunn, qui compte quelque 1500 habitants, attend un millier de visiteurs supplémentaires pour l’occasion. On pourra boire un coup et manger un morceau dès la fin de l’après-midi, la cérémonie officielle étant prévue à 20h30. Après une allocution, Jürg Stahl, président de Swiss Olympic, passera les deux breloques au cou des athlètes. Afin que tout puisse se dérouler en bonne et due forme, le CIO a fourni l’hymne et un drapeau olympiques.

«C’est clair que nous ne pourrons jamais récupérer les émotions que les athlètes n’ont pas vécues à Sotchi, concède Alexander Wäfler, porte-parole de Swiss Olympic. Mais c’est une belle occasion de marquer le coup en faveur de la justice dans le sport et de la lutte contre le dopage. Nous essaierons surtout d’offrir un beau moment à Beat et Alex.»

On a demandé à Beat Hefti s’il s’attendait à voir une statue de lui se dresser au cœur du village. Il en a bien ri, avant de donner le ton: «Ce n’est ni prévu, ni nécessaire. Ce sera suffisant de boire quelques verres, tous ensemble.» Quand il devient possible, au fin fond du canton d’Appenzell, de transformer l’argent en or, ça s’arrose! (Le Matin)