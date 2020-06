La star du sprint américain Christian Coleman, champion du monde du 100 mètres à Doha l'an passé, a annoncé mardi sur Twitter avoir manqué un contrôle antidopage en décembre, ce qui pourrait lui valoir une suspension.

Coleman, qui a évité de peu une suspension l'an passé après trois manquements aux règles de localisation, dit avoir tenté en vain de contester ces six derniers mois l'infraction constatée le 9 décembre par l'Unité d'intégrité de l'athlétisme (AIU), organe de la Fédération internationale chargé entre autres de la lutte antidopage.

«Et maintenant, cela pourrait conduire à ma suspension», a déploré Coleman, qui a diffusé sur son réseau social une capture d'écran de sa notification officielle par l'instance de son test manqué.

Si l'infraction était confirmée, Coleman s'expose à de la part de la Fédération internationale d'athlétisme à une suspension pouvant aller jusqu'à deux ans. Ce qui le priverait des Jeux olympiques de Tokyo l'an prochain.

Une suspension de deux ans?

L'athlète de 24 ans, après trois manquements aux obligations de localisation en mois d'un an, y avait échappé de peu en septembre et avait pu s'aligner à Doha, pour y être sacré champion du monde sur la ligne droite.

Les infractions de Coleman avaient été enregistrées le 6 juin 2018, le 16 janvier 2019 et le 26 avril 2019.

Cependant, l'Américain avait plaidé avec succès que le premier cas manqué aurait dû être antidaté au premier jour du trimestre correspondant (1er avril 2018) ce qui plaçait les trois manquements sur une période plus longue que les 12 mois requis.

À présent, avec ce nouveau manquement aux règles de localisation constatée le 9 décembre, associée à celles de janvier et avril 2019, Coleman se retrouve à nouveau en délicatesse avec les règlements.

En vertu des règles de l'Agence mondiale antidopage, trois manquements cumulés dans un délai de 12 mois sont considérés comme une infraction antidopage passible d'une suspension de deux ans.

Y’all know this is wrong @aiu_athletics something needs to change. “Integrity unity” smh pic.twitter.com/Z2TQvNt8hQ