«Je suis sur mon balcon, je lis un livre.» Comme une majeure partie de la population helvétique responsable, Gabi Schenkel est confinée chez elle. Mais, elle, elle savoure. «J'ai l'expérience du confinement, assure-t-elle. C'est moins difficile pour moi de rester seule avec moi-même. J'ai un frigo, une douche qui fonctionne, un lit sec et confortable. Même pas besoin de télé.»

Si cette ostéopathe zurichoise de 43 ans relativise si facilement sa situation, c'est qu'elle en a vu d'autres. Et comment. Le 25 février dernier, elle arrivait à Antigua, après 74 jours, 23 heures et 6 minutes à ramer seule contre les éléments à travers l'Atlantique. «Je suis une championne du confinement.» La solitude, ça la connaît.

Gabi Schenkel, seule, au milieu de l'Atlantique. Une situation qui a duré pendant 74 jours. Photo: Ted Atlantic Campaigns.

«Si j'avais un conseil à donner aux gens qui sont actuellement confinés et qui trouvent le temps long, c'est de ne surtout pas entrer dans une spirale négative, explique Gabi Schenkel. C'est dans la tête que ça se passe: rester positif. Peu importe les circonstances que tu dois traverser aujourd'hui, ça ira mieux demain. Il s’agit de ne pas tout voir en noir. Je ne veux pas dédramatiser, mais j’invite ceux qui sont encore en bonne santé à voir le positif, à élargir leur horizon.»

Question force mentale, Gabi Schenkel pourrait écrire une encyclopédie. Tout au long des 5282 kilomètres qu'elle a laissés derrière ses rames, entre les Canaries et les Caraïbes, son quotidien a été fait d'embrun et de vagues.

Et de grosses galères aussi. Comme la fois où son deuxième auto-pilote, censé maintenir le cap, a lâché. «J'avais bricolé un système de fortune pour maintenir la direction car j'avais vraiment besoin de sommeil, se souvient-elle. J'ai vérifié quatre ou cinq fois que ça tenait, et puis je me suis effondrée. J'ai dormi pendant six heures. Ce n'est qu'en me réveillant que j'ai remarqué que j'avais dérivé vers le sud. Alors que je voyais le bout, qu'il ne me restait que 350 milles avant Antigua, cette mésaventure m’a rajouté une semaine de trajet. Et il fallait ramer contre le courant, c'était comme déplacer du ciment avec une pelle à neige.»

Sans parler des quatre fois où elle a chaviré. «Heureusement, j'étais toujours attachée, souffle-t-elle. C'est le principe de sécurité de base.»

Heureusement, quelques instants de bonheur sont venus égayer son pensum. Comme le moment où, après 60 jours sans croiser âme qui vive, elle a revu une silhouette humaine. «Le bateau de l’organisation est venu à ma rencontre pour prendre des photos. Cela faisait quatre semaines que mon téléphone satellite était en panne , je pouvais enfin reparler à quelqu'un. Sinon, je parlais avec Reginald, un oiseau qui m'a suivi pendant presque tout le trajet. Ou encore avec cette famille de baleines qui est venue me dire bonjour.»

Tout au long du trajet, Gabi Schenkel a perdu près de six kilos. «Je n'étais déjà pas très épaisse, sourit-elle. Le plus dur, c'était au début, lorsque j'avais le mal de mer avec les conséquences que vous pouvez imaginer. C'était difficile de continuer à m'alimenter.»

Depuis son retour sur la terre ferme, elle profite de reprendre des forces, elle qui avait largement puisé dans les réserves de son corps. «Je me régale avec des produits frais, comme des légumes ou des fruits. Et mon petit café du matin m'avait manqué, j'en profite maintenant.» Et elle soigne ses petits bobos: «J’ai dû ramer plus avec la main gauche qu'avec la main droite, à cause des vagues qui venaient du nord, j’ai perdu la sensibilité dans trois doigts. J'espère que ça va revenir.»

Alors qu'elle pensait pouvoir se resocialiser à son arrivée, c'est désormais tout le contraire, en raison de l'épidémie de coronavirus. «La solitude, je m'en accommode, mais le plus compliqué, c'est professionnellement, regrette l’ostéopathe. J'avais prévu de recommencer à travailler après quatre mois sans salaire, et là, tout est fermé. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir.»

Un nouveau défi à relever qui ne l'impressionne guère. «C’est comme sur le bateau, on trouve toujours un moyen de surmonter les obstacles.»

Florian Müller