Le portier espagnol Pepe Reina a l'esprit à la fête en ce vendredi. A 37 ans, il a gardé son âme d'enfant. En écoutant la bande son, on peut aussi imaginer qu'il aimerait sortir. Saurez-vous le retrouver avant la fin de la vidéo?

Voir le jeune Mateo, 3 ans en juin, s'amuser à reproduire le cri que son papa, Cristiano Ronaldo, avait lâché quand il avait reçu son troisième ballon d'or, en 2015, a fait notre bonheur.

Jamie Murray, le grand frère d'Andy, tient à garder la forme pendant le confinement. Le Britannique de 34 ans, spécialiste de double, nous montre comment il travaille à domicile. Et il expose aussi sa collection d'haltères.

Friday Workout



400 x Skips

8 each leg x overhead reverse lunge

8 each leg x side lunge

20 x V Sit Up

40 x Russian Twists

Rest 30-60secs

Repeat 5 times



All exercises can be done using bodyweight only. Just need skipping rope.