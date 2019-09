L’affaire paraissait réglée, tout du moins d’un point de vue réglementaire. Mais Christian Coleman, grand favori du 100 mètres des prochains Mondiaux d’athlétisme à Doha, a jugé utile de clarifier à nouveau les choses. Suspecté de dopage et sous le coup d’une suspension après avoir manqué trois contrôles en moins de douze mois, le sprinter américain avait finalement été blanchi par l’Agence américaine antidopage (USADA), coupable d’une erreur dans les dates. L’athlète a pris la parole mercredi, d’abord sur son compte Instagram, puis via une vidéo postée sur YouTube.

Coleman a certes reconnu ses manquements en termes de localisation: «Personne n’est parfait, chacun peut faire des erreurs, moi aussi, je suis un être humain de 23 ans.» Mais le demi-mea culpa a vite été suivi d’une contre-attaque. «L’Usada ne connaît même pas ses propres règles! Je me sens comme une victime, des informations erronées ont fuité, ma réputation est entachée et j’ai perdu potentiellement 150 000 dollars en primes de meetings (ndlr: il avait dû renoncer à courir à Birmingham et Zurich, en août)», s’est plaint l’Américain, qui réclame des excuses publiques à l’instance antidopage.

«Je ne serai jamais positif»

Christian Coleman a «profité» de l’occasion pour clamer à nouveau, haut et fort, son innocence. «Je mets tout mon cœur et mon âme dans l’athlétisme et j’ai travaillé dur pour être là aujourd’hui, a-t-il plaidé. Je ne devrais pas avoir à me défendre mais pour la première et dernière fois, je ne prends absolument AUCUN complément ou poudre protéinée. Rien, même d’autorisé, pour m’aider à récupérer. Je travaille dur à l’entraînement, je ne bois que de l’eau et du Powerade. Je n’ai jamais été contrôlé positif et je ne le serai jamais. Je suis le plus grand défenseur du sport propre.»

Comme ça, tout est clair… «Je suis impatient d’être à Doha et de ramener des médailles», conclut Christian Coleman.