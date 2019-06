Best: des cuites et la paille

«J’ai dépensé tout mon argent dans la picole, les filles et les voitures de sport. Le reste, je l’ai gaspillé.» Cette fameuse citation de George Best, footballeur nord-irlandais à la trajectoire si échevelée qu’on le surnomma le cinquième Beatle, résume assez bien son modus vivendi. A force de ne compter ni ses conquêtes ni ses cuites, le génial attaquant de Manchester United se retrouvera sur la paille. A son décès, le 25 novembre 2005, tout le Royaume lui témoignera son amour.

Borg: la faillite

Björn Borg, première rock star du tennis, a tellement électrisé les foules (onze titres du Grand Chelem entre 1974 et 81) qu’il abandonne sa raquette fourbu, à l’âge de 26 ans et demi. Sa vie privée dissolue et la mauvaise gestion de ses affaires, aggravée par ses démêlés avec le fisc, déboucheront sur la faillite de sa société. S’il a toujours nié la tentative de suicide qu’on lui a attribuée en 1989, le Suédois avait souhaité vendre en 2006 les trophées de ses cinq victoires à Wimbledon – mais d’anciennes gloires l’en avaient dissuadé. Aujourd’hui, l’ex-légende est notamment capitaine du Team Europe lors de la Laver Cup.

Tyson: Drogues et prostituées

Mike Tyson, devenu le plus jeune champion du monde de l’histoire chez les poids lourds en 1986 (à 20 ans), a remporté ses 19 premiers combats pro avant la limite – dont douze dès la première reprise. Explosif. Le retour de bâton n’en sera que plus dur. Emprisonné en 1992 pour avoir été coupable de viol, «Iron Mike» s’égare de plus en plus. Dans sa biographie, il évoque la façon dont il a dilapidé sa fortune, entre drogues, prostituées, manoirs, bijoux et voitures de luxe. En 2003, il se déclare en faillite personnelle.

Rodman: Visites à Kim Jong Un

Roi de l’excentricité et défenseur de haut vol, Dennis Rodman fut l’un des lieutenants de Michael Jordan et remporta cinq bagues de champion de la NBA entre 1989 et 1998. Pas suffisant pour assurer ses arrières… De cures en orgies, de dérapages en tentatives de réhabilitation, l’homme aux coupes de cheveux extravagantes se retrouvera ratiboisé, incapable de verser les pensions qu’il doit à ses ex-femmes. Entre deux visites à Kim Jong Un en Corée du Nord, il aligne les petits rôles au cinéma ou à la télé pour joindre les deux bouts.

Vieri: Allô Maman Bobbo

Eté 2016. Christian Vieri, 43 ans, annonce qu’il va reprendre du service en Chine, plus de sept ans après la fin de sa carrière internationale. Pas bon signe pour l’ex-buteur de la Squadra azzurra et de la Juventus notamment… L’expérience tournera court, mais elle illustre parfaitement les difficultés connues par le millionnaire une fois hors des terrains. Accro aux jeux d’argent, dribblé dans les méandres de l’immobilier, «Bobbo» boit la tasse jusqu’à la lie et se retrouve ratiboisé. Aujourd’hui, il se refait comme consultant télé. (nxp)