«Aucune considération du risque», «Irresponsable», «Tactique dilatoire injustifiable»: plusieurs figures du sport mondial sont montées ce mercredi au créneau, au lendemain de la décision du Comité international olympique (CIO) de maintenir les Jeux olympiques 2020 en dépit de la pandémie de nouveau coronavirus.

«Le CIO nous demande de continuer à mettre en danger notre santé, celle de nos familles et des gens, juste pour s'entraîner chaque jour?» a accusé sur Twitter la perchiste grecque Katerina Stefanidi. «Il n'y a aucune considération du risque qu'ils nous imposent», a fulminé la championne olympique 2016 sur Twitter.

This is not about how things will be in 4 months. This is about how things are now. The IOC wants us to keep risking our health, our family’s health and public health to train every day? You are putting us in danger right now, today, not in 4 months.https://t.co/cICKVQ4qsZ — Katerina Stefanidi (@KatStefanidi) March 17, 2020

Mardi, la Commission exécutive du CIO a jugé lors d'une réunion téléphonique «pas nécessaire de prendre des décisions radicales» au sujet des JO, prévus du 24 juillet au 9 août à Tokyo. «Toute spéculation à ce stade serait contre-productive», a-t-elle encore averti.

La décision du CIO a surpris, alors que le même jour étaient annoncées les annulations d'évènements phares du sport mondial, comme l'Euro et la Copa America (football), Roland-Garros (tennis) ou encore Paris-Roubaix (cyclisme).

Isabell Werth, sextuple championne olympique de dressage, a pour sa part dénoncé mercredi «la tactique dilatoire injustifiable» du CIO et des organisateurs des JO de Tokyo, qui refusent de parler d'annulation des Jeux de Tokyo cet été dans le contexte de pandémie au coronavirus. «C'est une tactique dilatoire incompréhensible et injustifiable du CIO et des Japonais», a déclaré la championne allemande de 50 ans à l'agence sportive SID. «Ils devraient prendre exemple sur le football et la Formule 1 et dire dès maintenant: il n'y aura pas de Jeux en juillet.»

«Je pense que l'insistance du CIO à maintenir sa ligne, avec tant de conviction, est insensible et irresponsable», a estimé de son côté l'ancienne hockeyeuse Hayley Wickenheiser, quadruple médaillée d'or aux JO et membre du CIO. «Du point de vue des athlètes, je ne peux qu'essayer de compatir en imaginant l'anxiété et le déchirement que ressentent les athlètes à l'heure actuelle», a affirmé la Canadienne dans un communiqué publié sur Twitter.

I’ve given this a lot of thought, and over the past few days my perspective has changed. I was voted to represent and protect athletes. As an IOCAC member, 6x Olympian and Medical doctor in training on the front lines in ER up until this week,these are my thoughts on @Olympics : pic.twitter.com/vrvfsQZ1GO — Hayley Wickenheiser (@wick_22) March 17, 2020

«Je ne vois pas pourquoi les Jeux ne pourraient pas être reculés de quelques mois», a de son côté estimé dans le journal «Le Soir» un autre membre du CIO, le Belge Pierre-Olivier Beckers.

«Situation exceptionnelle»

Face au torrent de critiques, l'instance faîtière de l'olympisme a réagi mercredi en affirmant qu'il n'existait «pas de solution idéale dans cette situation». «C'est une situation exceptionnelle qui appelle des solutions exceptionnelles», a déclaré un porte-parole du CIO, alors que des réunions se poursuivent entre le président de l'instance, les comités nationaux olympiques et des représentants des sportifs.

«Il faut faire confiance au CIO», a assuré à l'AFP Guy Drut, ancien ministre français des Sports et membre de l'instance. «Pour l'instant, ils font le maximum pour que les Jeux aient lieu au moment prévu.»

«Laissons-nous le temps de voir comment la situation évolue, on n'est pas à deux semaines ou un mois près pour annuler», a temporisé le quintuple champion olympique de biathlon Martin Fourcade, tout juste retraité. «Aujourd'hui, ça ne sert à rien de spéculer, on est encore loin des Jeux», a-t-il ajouté. Fourcade est président de la commission des athlètes de Paris 2024 et candidat pour intégrer la commission des athlètes du Comité international olympique (CIO) en 2022.