Il est rare de voir l'équipe de Doc Rivers être aussi désunie et à cours d'idée. Même lorsqu'elle est malmenée, elle trouve très souvent des ressources mentales pour forcer la décision. Mais pas cette fois et les Grizzlies, portés par une grosse performance de l'arrière Jae Crowder (27 pts, 8 rbds, 7 passes, 3 contres, 3 interceptions), ne se sont pas fait prier pour profiter de ce jour sans.

Sans deux cadres de leur cinq majeur, Paul George (adducteur) et Patrick Beverley (poignet), les Clippers ont pu compter sur leur indéfectible 6e homme, Montrezl Harrell (28 pts, 9 rbds). Mais Kawhi Leonard a été maladroit à 8/24 aux tirs (24 pts, 8 rbds) en attaque. Qui plus est, leur défense a pris l'eau, chose très inhabituelle pour la 4e plus hermétique de la Ligue.

Ja toying with the Clippers today pic.twitter.com/36HTpLATqR — Hoop Fiends ???????? (@hoopfiends) January 4, 2020

L.A. qui n'hésite pas à user du «load management» (gestion de repos) pour ses stars, a donné l'impression fâcheuse que c'était toute l'équipe ou presque qui en usait, sachant que dimanche ils recevront New York qui tente de s'extirper des abysses de la conférence Est. Des Knicks qui ne sont pas de nature à inquiéter le prétendant aux finales de l'Ouest, désormais à la 4e place. Mais Memphis, qui remonte provisoirement au 11e rang, n'était pas non plus censé autant briller au Staples Center ce samedi.

Grosse amende

L'arrière des Washington Wizards Isaiah Thomas a quant à lui écopé d'une amende de 25'000 dollars pour contact inapproprié avec un arbitre, vendredi, lors de la défaite 122-103 contre Portland. Après seulement 99 secondes de jeu dans le premier quart-temps, Thomas, serré de près par Carmelo Anthony et Damian Lillard, a dans son élan poussé de la main un des arbitres, comme pour réclamer une faute.

Il a immédiatement reçu une faute technique et, après visionnage de l'action, le corps arbitral l'a exclu pour ce contact illicite. «Il a eu un contact physique avec un arbitre, a argué le chef du corps arbitral Mark Ayotte, après la rencontre. C'est juste une poussée alors que le ballon est hors des limites». Isaiah Thomas, 30 ans, cumule des moyennes de 13 points et 4,4 passes par match pour les Wizards.