Après sa collision avec le bolide d'Anthoine Hubert, décédé samedi sur le circuit de Spa-Francorchamps dans un terrible accident de Formule 2, Juan Manuel Correa reste dans les soins intensifs après s'être cassé les deux jambes. Dimanche matin, il a été confirmé que le jeune Américain était dans un état stable à l'hôpital après avoir également subi une blessure à la colonne vertébrale.

La dernière mise à jour de l'équipe Correa, la Sauber Junior Team de Charouz, a confirmé que le jeune homme de 20 ans avait été opéré à Liège, en Belgique, après avoir été transporté par avion de Spa-Francorchamps.

La déclaration se lit comme suit: «L’Américain a été fracturé à la jambe et à la colonne vertébrale, et a été transporté par avion à l’hôpital où il a été opéré la nuit dernière.

»Il se repose actuellement aux soins intensifs et ses parents sont avec lui. Nous continuons à les soutenir en cette période tragique.

«L'équipe remercie sincèrement les commissaires et les équipes de sécurité de Spa-Francorchamps pour leur réaction rapide et leur attention sur les lieux de l'accident, hier.»

Le coureur d’Arden, Anthoine Hubert, a été tué au deuxième tour de la course principale de la F2 après avoir chuté dans la ligne droite qui suit le fameux virage Eau Rouge.

Le Français était impuissant alors que sa voiture heurtait les barrières et rebondissait sur la piste et sur le chemin de Correa, qui n'avait pas le temps de réagir, alors qu'il bourdonnait la voiture d'Hubert à 150 km/ h.

Après l'annulation de la course aux longs métrages alors que la tragédie devenait de plus en plus évidente, la course de dimanche a également été annulée, le monde du sport automobile pleurant la perte d'une jeune star.

Un moment de silence a eu lieu sur le circuit belge où la mère et le frère de l'athlète de 22 ans ont été accueillis par les anciens concurrents d'Hubert, tels que le pilote de Ferrari Charles Leclerc.

Hubert et Correa, champions du GP3 2018, ont tous deux participé à leur première saison en F2. La recrue du Sauber Junior Team figure également dans les livres de l’équipe de Formule 1 Alfa Romeo en tant que pilote de développement.