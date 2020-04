La légende raconte qu’un bon repas d’avant-match, pour Wayne Gretzky, n’était autre qu’une pizza ou un hot dog agrémenté d’un coca light. Les temps ont bien changé depuis les années 80-90, lorsque le «Great One» empilait record sur record dans la meilleure ligue de hockey sur glace de la planète, la NHL.

Les stars du sport, aujourd’hui, prennent non seulement leur alimentation très au sérieux, ils sont aussi de plus en plus nombreux à recourir aux services d’un ou d’une chef-fe de cuisine personnel. Leur corps est leur outil de travail et leur machine à sous: autant le soigner et l’entretenir le mieux possible. Le suivi d’un régime strict exige bien souvent des connaissances et un savoir-faire que les athlètes n’ont pas, raison pour laquelle ils n’hésitent plus à déléguer cette tâche fondamentale à des spécialistes de la cuisine.

C’est par exemple le cas de Max Domi, attaquant du Canadien de Montréal, qui a engagé un cuisiner en 2015 lors de ses débuts dans la NHL sous le maillot des Arizona Coyotes. L’alimentation est un facteur décisif pour ce joueur de 25 ans. Le diabète de type 1 dont il souffre l’oblige à être particulièrement méticuleux dans le choix des aliments qu’il consomme. «La nutrition maximise ma récupération après les efforts et améliore mes performances sur la glace. Avec mon diabète, je dois rester vigilant», a expliqué le joueur dans les colonnes de «The Montreal Gazette».

6250 dollars par mois

Mark Scheifele, attaquant vedette des Winnipeg Jets dans le circuit nord-américain, n’a pas dû puiser dans ses réserves financières lorsqu’il s’est attaché les services d’un cuisinier quelques semaines après avoir finalisé une entente de sept ans pour un montant de 49 millions de dollars américains avec le club du Manitoba: son employé à plein temps aux fourneaux ne lui a coûté que 6250 dollars par mois, ce qui n’a toutefois pas empêché les deux parties de se retrouver devant les tribunaux pour des arriérés de salaires et des montants engagés directement par le cuisinier qui ne lui avaient jamais été remboursés.

Plus proche de chez nous, l’Américain Patrick Kane, élu MVP de la NHL en 2016 et triple vainqueur de la Coupe Stanley, avait traversé l’Atlantique avec sa maman lors de son passage au HC Bienne durant la grève des joueurs de la NHL entre 2012 et début 2013. Rien de tel que des «plats maison» pour garder la forme et ne pas perdre le moral dans des contrées lointaines. Auston Matthews, qui plus tard avait fait les beaux jours des Zurich Lions durant la saison 2015-2016, vivait lui-aussi avec sa mère lors de son séjour d’une année en Suisse.

Tandis que les stars du sport sont devenues des entreprises à part entière – agent(s), fiduciaire, coach personnel, etc -, l’aspect diététique prend une place de plus en plus importante dans l’équation. Pour des raisons pratiques (gain de temps et d’énergie), mais aussi pour des questions liées aux performances et à la récupération. Un déséquilibre alimentaire peut indirectement provoquer des blessures souvent chroniques, tandis qu’une alimentation saine contribuera à assurer une certaine longévité à la plupart des athlètes.

Une «machine» à entretenir

Du monde du football nous vient ainsi l’exemple de l’international français Ousmane Dembelé, dont l’hygiène de vie a souvent été pointée du doigt depuis ses débuts chez les pros. L’histoire de l’actuel joueur du FC Barcelone recruté au Borussia Dortmund à prix d’or en 2017, est marquée par les blessures à répétition. Selon le quotidien «AS», Ousmane Dembélé s’était toutefois remis sur le droit chemin à son arrivée en Catalogne: il avait laissé derrière lui les nuits blanches passées devant des jeux vidéo et banni les détours dans les «fast food». A la place, une nutrition ciblée et saine grâce à l’engagement d’un cuisinier. «Chez lui, il n'y a plus aucun produit préparé, il n'y a plus de soda. Il n’y a que du sain et du frais, a expliqué dans les colonnes de «l’Equipe» Anthony Audebaud, l’homme de cuisine embauché à plein temps par le clan Dembélé. Aujourd'hui, il mange de la dorade, du bar, du coquelet, beaucoup de légumes. (…) J'ai imposé des horaires de repas, c'est lui qui m'a demandé ça. Maintenant, il y a un planning à la maison, tout est écrit, c'est très pro. » Dembélé a donc troqué le coca pour des jus de fruits frais, et a aussi rallongé son temps de sommeil. Sa propension à collectionner les blessures ne s’est pas encore évaporée, mais il s’agit là d’un pas décisif dans la bonne direction.

Le champion du monde Paul Pogba (Manchester United) a pour sa part commencé très tôt à attacher une importance méticuleuse à sa préparation individuelle. Lors de son arrivée à la Juventus en 2012, l’international français au style de jeu «box to box» particulièrement usant s’était notamment entouré d’un diététicien qui transmettait ses menus personnalisé à son cuisinier personnel.

A chaque star son cuisinier

En NBA aussi, les stars du basketball, qui passent la moitié de leur temps «sur la route», évitent de surcharger leur planning et optent pour du personnel à domicile. Invité à partager les fourneaux avec un Chef français dans le cadre d’un reportage d’ESPN en 2018, le Genevois Clint Capela (25 ans) avait d’ailleurs avoué qu’il n’avait plus cuisiné depuis trois ans. Le «Big Man» des Atlanta Hawks fait désormais aussi partie des joueurs employant leur propre cuisinier à domicile.

Les recrutements se font souvent par le bouche à oreille, parfois par hasard, comme l’a relaté le magazine «thescore.com». Ce fut notamment le cas de Ryan Lopez, devenu presque du jour au lendemain le chef attitré de Kevin Durant (Brooklyn Nets). Alors qu’il cumulait trois jobs en cuisine du côté de Detroit pour joindre les deux bouts en fin de mois, Lopez reçut un coup de fil de Kevin Durant pour cuisiner à une soirée privée à Akron, dans l’Ohio, au domicile de LeBron James, le multiple MVP de NBA. Quelques jours plus tard, Durant lui proposait de laisser tomber ses trois jobs pour devenir son chef de cuisine personnel à plein temps.

Ailleurs dans la NBA, où le régime «paléo» - à base notamment de légumes, fruits, poissons, viandes et graines - compte de plus en plus d’adeptes, Greg Lymnann concocte les petits et grands plans de LeBron James (Los Angeles Lakers), tandis que la cheffe Traci Siegel prône notamment l’alimentation vegan auprès de Kyrie Irving (Brooklyn Nets), Damian Lillard (Portland Trail Blazers) ou encore Enes Kanter (Boston Celtics). Enfin le Cannois Simon Reverchon est le cuisinier attitré du Français Evan Fournier (Orlando Magic) depuis plusieurs années. «A moins d’être riche, il faut apprendre à cuisiner pour pouvoir manger sainement», a dit Sami Udell, un des nombreux «Chefs» qui gravitent autour des vedettes de la NBA.

Un luxe que les stars du sport n’ont évidemment aucune difficulté à s’offrir.

Cyrill Pasche