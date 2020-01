Entre Wadi Al-Dawasir et Haradh (891 km, dont 415 de spéciale), c’est encore Stéphane Peterhansel (Mini) qui s’est imposé. Le citoyen de Crans-Montana précède Nasser Al-Attiyah (Toyota) de 15 secondes. Le leader du classement général, l’ancien double champion du monde WRC Carlos Sainz (Mini), a perdu 6’31 (crevaison en première partie d’étape). Du même coup, Al-Attiyah revient à 24 secondes de Sainz au général et Peterhansel ne compte plus que 6’38 de retard sur le leader.

Commentaire d’Al-Attiyah: «C’est bien, parce que le buggy Mini est très rapide, on a essayé de faire de notre mieux. L’objectif c’était de reprendre du temps à Carlos, je suis plutôt content de notre boulot. Demain et après-demain, ce sera difficile pour tout le monde. Stéphane ouvrira pour l’étape marathon, c’est plutôt bien pour nous. On dirait bien que nos trois voitures sont très proches et peuvent gagner le Dakar.»

Or, mercredi et jeudi, c’est l’étape marathon du rallye, du hors-piste d’entrée et des dunes dans les 30 derniers kilomètres, avant, jeudi matin, de découvrir les plus belles dunes du pays. Précision: demain soir, la seule assistance possible sera celle effectuée entre concurrents!

A noter également le 46e chrono du jour pour le buggy Rebellion du «patron», le Lausannois Alexandre Pesci, désormais 44e du général.

Moto: Quintanilla grignote

Le Chilien Pablo Quintanilla (Husqvarna) a remporté l’étape du jour avec près de 2 minutes d’avance sur l’ancien leader, Toby Price (KTM). Du même coup, le Sud-Américain reprend 5’30 au leader du général, l’Américain Ricky Brabec (Honda). Nouvel écart: 20’53. 65e chrono pour le Lausannois Nicolas Brabeck-Letmathe (KTM), 55e du classement général.

SSV: les Américains devant, Gonzalez en forme

Tiercé nord-américain en SSV – les deux premiers du jour, Hildebrand et Guthrie, sont hors-classement. Le Genevois Vincent Gonzalez, pour son premier Dakar, était particulièrement en forme ce mardi en début de journée, puisqu’il pointait à la onzième place à mi-étape; il termine finalement 23e et pointe à la 22e place du général.

Jean-Claude Schertenleib