Une roue arrachée sur sa Toyota au km 160: l’ancien double champion du monde de Formule 1, l’Espagnol Fernando Alonso, a perdu toutes ses chances dès la deuxième étape de son premier Dakar, en Arabie Saoudite.

Alonso a dû attendre l’arrivée des véhicules d’assistance, avant de réparer; il a perdu 2 h 34' sur le lauréat du jour, le régulier Sud-Africain Giniel De Villiers (Toyota). Vainqueur la veille, Zala a perdu une vingtaine de minutes et Stéphane Peterhansel, 22.

Au classement général, c’est le régulier Argentin Orlando Terranova (Mini) qui s’est installé aux commandes, 4’43'' devant Carlos Sainz (Mini) et 6’07'' devant le tenant du titre, le Qatari Nasser Al-Attiyah (Toyota). Le Lausannois Alexandre Pesci (Rebellion) a terminé 53e d’une étape qui s’est élancée sans le Genevois Rémy Vauthier (fuite de carburant).

Une grande première en moto

Sur deux roues, grande première avec la victoire d’un pilote du Botswana, Ross Branch (KTM); vainqueur la veille, l’Australien Price (KTM) a cédé 12 minutes. Au général, c’est le Britannique Sam Sunderland (KTM) qui a pris le commandement, devant le Chilien Pablo Quintanilla (Husqvarna). Le Lausannois Nicolas Brabeck-Letmathe (66e de l’étape) a souffert dans la poussière et se réjouit, mardi, de retrouver du sable.

????????????????????????



Botswana's Ross Branch raises his flag as he writes #Dakar history!#Dakar2020 pic.twitter.com/ViCupGVVMa