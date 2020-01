Le Français de Montana Stéphane Peterhansel (Mini), «Monsieur Dakar» - treize victoires, six à moto, sept en voiture, record absolu -, légèrement en retrait depuis le départ du Dakar 2020 en Arabie Saoudite, a remporté ce mercredi sa première étape de cette édition, entre Neom et Al Ula (453 km de spéciale).

«Peter» a pris d’emblée le commandement, pour s’imposer avec 2’26'' d’avance sur le Qatari Nasser Al-Attiyah (Toyota) et 7’18'' sur l’Espagnol Carlos Sainz (Mini), qui conserve la tête du classement général pour un peu plus de trois minutes. Fernando Alonso (Toyota), qui a perdu toutes ses chances au classement général lundi (roue et suspension avant arrachées) signe le treizième chrono du jour.

Le Lausannois Alexandre Pesci et son équipier Stephan Kuhni poursuivent leur course aux commandes du buggy Rebellion.

Motos: Yamaha perd son deuxième atout

Sur deux roues, le Britannique Sam Sunderland (KTM) a réussi une fin d’étape extraordinaire, l’emportant finalement pour 11 secondes sur le Chilien Cornejo (Honda). L’Américain Ricky Brabec (Honda) conserve la tête du classement général pour 2’30''.

L’Autrichien Matthias Walkner (KTM), vainqueur en 2018, cède 24 minutes, alors que le team Yamaha Motor France, 24 heures après la chute terrifiante de Van Beveren (clavicule fracturée, nombreuses contusions), perd son deuxième atout, Xavier De Soultrait, touché au poignet droite la veille et qui a renoncé au milieu de l’étape du jour.

Le Lausannois Nicolas Brabeck-Letmathe (KTM) signe le 64e chrono du jour.

Jeudi, 353 kilomètres de collines de sable tout aussi impressionnantes que les dunes.

J.-C.S.