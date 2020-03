Les triathlètes et les nageurs ne sont pas super enchantés de ne plus pouvoir s'entraîner. Comme les piscines publiques sont fermées, ils ne savent plus vraiment où aller. Cette semaine, Nicola Spirig a fait appel à des privés pour lui prêter un outil de travail.

Spécialiste de l'Ironman, Daniela Ryf a pris le parti de se moquer de cette situation en se mettant en scène dans sa baignoire. Pas certain que la Soleuroise fasse de gros progès durant le moi et demi à venir...

Daniela Ryf a franchi encore une étape supplémentaire en inventant une quatrième discipline optionnelle pour le triathlon: le skateboard crawlé.

C.-A. Z.