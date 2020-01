Dario Cologna a longtemps été dans le rythme des tout meilleurs, mais l’accélération de Klaebo au sommet du dernier raidillon du parcours a été fatale à ses ambitions de podium. Le Suisse, finalement 6e à simplement 11 secondes, en a toutefois profité pour effectuer un rapproché au classement général du Tour de Ski.

Le quadruple champion olympique pointe désormais à la 9e place de cette course à étape. Il compte 1’57 de retard sur le leader Bolshunov. Ce dernier n’a «plus que» 18’’ d’avance sur Klaebo et 21’’ sur son compatriote Sergey Ustiugov, avant le sprint prévu samedi.

Jonas Baumann, Beda Klee et Roman Furger ont complété l’honnête résultat d’ensemble des Helvètes. Le Grison de 29 ans a terminé 21e, tandis que son compatriote st-gallois de 23 printemps, qui s’était révélé lors de cette course il y a un an, a bouclé les 15 km en 26e position. L’Uranais Furger, 29 ans lui aussi, est tout juste entré dans les 30.