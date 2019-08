Le rameur lausannois Barnabé Delarze (25 ans) et son partenaire de deux de couple, le Lucernois Roman Röösli, sont à pied d’œuvre. Les premières séries des championnats du monde d'aviron sont en effet agendées à ce dimanche sur le plan d'eau d'Ottensheim, tout près de Linz (Autriche).

La paire Delarze/Röösli aborde ces Mondiaux en parfaite condition. «Nous avons effectué un camp d'entraînement d'une semaine à Libourne, près de Bordeaux, explique le Lausannois. Tout s'est parfaitement déroulé. Nous en sommes revenus bien en forme et, même si on a mis une certaine intensité dans nos séances, nous sommes parfaitement reposées.»

Un bon souvenir de Linz

Les deux rameurs ont mis le cap sur Linz mercredi déjà. «Plus pour être sur place que pour nous habituer au plan d'eau, nuance Delarze. Il n'y a pas grande différence entre les différents plans qui nous accueillent, sauf si le vent se met de la partie: s'il souffle latéralement, il peut rendre une course inéquitable. Mais nous avons un bon souvenir de Linz: en 2013, Roman et moi faisions partie du quatre de couple qui avait été sacré champion du monde M23.»

De là à dire que l'histoire se répétera, il y a un pas que Barnabé Delarze se refuse - encore - à franchir: «Huit à dix bateaux peuvent prétendre au podium. Lors de la demi-finale de la dernière épreuve de Coupe du monde, que nous avons remportée, nous étions huit à avoir fini dans la même seconde! Tout se jouera à très peu de choses, c'est une certitude.»

Delarze sait pourtant que Röösli et lui font partie des favoris et qu'ils doivent assumer leur statut. Vice-champions du monde 2018 et vice-champions d'Europe 2019, ils restent sur deux succès consécutifs en Coupe du monde, ce qui leur a permis de s'en adjuger le classement général final. «Nous connaissons nos capacités, nous savons que nous avons les moyens d'aller chercher une médaille, peut-être même de monter sur la plus haute marche du podium, acquiesce le Lausannois. Mais nous n'allons pas brûler les étapes. L'important sera de montrer d'entrée à nos adversaires que nous sommes en forme et qu'il faudra compter avec nous.»

Premiers coups de rame pour Delarze et Röösli: dimanche aux alentours de 16 heures.