Garcia ne touchera pas ses gains

Ressortissant espagnol possédant une résidence secondaire en Suisse, Sergio Garcia ne pourra légalement pas toucher sa part du prize money, dimanche après-midi, au terme de l'European Masters. Celle-ci ira directement dans la Fondation Sergio Garcia, créée en 2005 et dont le siège social est situé à Crans-Montana. Dirigée par le joueur, son papa (Victor) et Christian Barras (vice-président du Golf Club Crans-sur-Sierre et membre du comité exécutif de l'Omega European Masters), elle soutient la pratique du sport en général et du golf en particulier, mais aussi la recherche contre le cancer des enfants et les maladies cérébrales dans différents pays. Dont la Suisse.

Fleetwood avec un putter acheté sur eBay

Mais quel est ce putter avec lequel Tommy Fleetwood joue sur le Haut-Plateau? Tout simplement un vieux club d'édition limitée que son caddie, Ian Finnis, lui avait acheté (90 livres sur eBay) pour son anniversaire, en janvier dernier. La raison de ce cadeau? Le No 13 mondial se servait du même modèle étant plus jeune. Bon pour la cave. Jusqu'à cette semaine, donc, et la décision de l'Anglais de l'utiliser en tournoi après avoir galéré avec son habituel putter, récemment.

«J'ai 16 ans, 5 de handicap et j'ai battu Fitzpatrick»

Le double tenant du titre (71e, à +1) devra abandonner son bien, cette année. Et Matthew Fitzpatrick a même été battu par un jeune valaisan de 16 ans: Baptiste Rey, 5 de handicap. Le membre du Golf Club Sion faisait partie des 22 juniors suisses qui ont eu le droit de défier les pros sur le départ du trou No 8, samedi (1 jeune par partie). Fer 7 en main, Baptiste a déposé sa balle à deux mètres du drapeau. Pendant que Fitzpatrick concédait un bogey... Facile, l'expérience? «J'ai quand même bien tremblé avant de taper mon coup», a rigolé le junior.

Alerte hole in one!

Et une montre évaluée à 16 300 francs en guise de prix. Chapeau, Monsieur Paratore.

Le chiffre: 10

Comme le nombre de bogeys concédés par Rory McIlroy depuis le début du tournoi (4 samedi, avec deux balles dans l'eau). C'est dire si le No 2 mondial dispose d'une certaine marge de progression en vue du quatrième tour de ce dimanche.

Le chiffre bis: 18 200

Comme le nombre de spectateurs présents samedi à l'Omega European Masters. Nouveau record de fréquentation absolu sur une journée.