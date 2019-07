Course de montagne

Samedi, les cinq premiers du Gruyère Trail de Charmey ont été contraints d’abandonner. Les coureurs du groupe de tête - dont le favori français Xavier Thévenard - ont été piégés par des plaisantins qui ont saboté le parcours. Comme le relate «Radio Fribourg», des inconnus ont modifié le sens d'un panneau d'indication dans la nuit de vendredi à samedi, avant de peindre de fausses flèches au sol.

«J'avais envie de pleurer»

«C’est dur moralement, confiait Samuel Nascimento, président de la course, sur les ondes de la radio fribourgeoise. Sincèrement, j’avais envie de pleurer. On a fait tout notre possible pour essayer de corriger le tir par la suite. Sur un passage précis, ils avaient saboté notre balisage. Les cinq favoris se sont malheureusement trompés.»

La victoire est revenue au Fribourgeois Patrick Fragnière au terme d’une course rocambolesque. A domicile, le Charmeysan s’est imposé en terminant le parcours de 54 kilomètres en 6h45.

Record de participants

Les organisateurs pourront se consoler avec un nombre d’inscriptions record, comme le souligne «Radio Fribourg». 1160 coureurs se sont élancés sur les trois parcours proposés. Reste à savoir combien ont effectivement parcouru le bon itinéraire.