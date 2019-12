Quelle finale de l’épreuve grisonne, chez les dames! Les trois meilleures skieuses de la Coupe du monde se sont expliquées entre elles pendant l’intégralité de la course. Si on a longtemps pensé que la Suédoise Sandra Naeslund était intouchable ce mardi, on n’avait pas vu venir son erreur au milieu du parcours. La Canadienne Thompson et la Suissesse Smith en ont profité pour se jouer la victoire et c’est la première qui s’est montré la plus rapide sur les vaguelettes de la fin du tracé.

Pas de 21e victoire au niveau planétaire pour la Villardoue donc, mais un 41e podium qui a largement suffi à lui faire garder son habituel sourire. Naeslund a tout de même conservé la tête du classement général de la spécialité avec 320 points, mais tant Smith (3e/261) que Thompson (2e/279) sont revenus sur ses talons. La Genevoise Sixtine Cousin n’a pour sa part pas passé le cap des quarts de finale, terminant 4e de sa série, dans la lignée de ses derniers résultats en Coupe du monde.

Alex Fiva, lui, a largement profité de circonstances de courses favorables pour monter sur son 26e podium de Coupe du monde, mais surtout son premier de l’exercice en cours. «A domicile», le Grison de 33 printemps s’est incliné en finale devant le Canadien Kevin Drury et le Suédois Vitkor Andersson. Il a même écopé d’un avertissement sans conséquence, pour avoir contribué à sortir l’Autrichien Adam Kappacher du tracé.

Toujours chez les hommes, Jonas Lenherr et Marc Bischofberger avaient pris la porte dès les 8es. Ryan Regez, requalifié in extremis en quart après une lourde chute, a baissé pavillon en demie et terminé 7e. Il s’agit certes d’une déception pour celui qui s’était imposé à Montafon (Aut) samedi dernier, mais au vu de son envol, avoir terminé la soirée sur ses skis est clairement déjà une petite victoire…