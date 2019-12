Surprise à Courchevel! On attendait Mikaela Shiffrin, victorieuse à deux reprises de ce troisième géant de l’hiver, l’Américaine se trouve reléguée loin derrière, au 19e rang seulement, à 1’’33 de l’étonnante Mina Fuerts Holtmann, qui ne s’était jamais retrouvée dans cette position jusqu’à aujourd’hui. La reine des neiges, qui s’est élancée avec le dossard no 1, n’a jamais trouvé le rythme, sur une piste qui avait souffert la nuit d’un gros réchauffement et d’un fort vent balayant la station haut savoyarde. Saura-t-elle rectifier le tir après la pause? On peut lui faire confiance.

Après les victoires d’Alice Robinson à Sölden et de Marta Bassino à Killington, c’est donc une troisième outsider qui mène le bal de cette première manche. La Norvégienne de 24 ans, championne du monde juniors de... descente en 2015 à Hafjell, compte 10 et 13 centièmes d’avance sur les Italiennes Bassino et Federica Brignone et 0’’16 sur la Tchèque Petra Vlhova, alors que Wendy Holdener, la meilleure Suissesse, pointe à un tout aussi surprenant cinquième rang, à seulement 37 centièmes de la tête.

Michelle Gisin à la raclette

Après son bon 8e rang à Sölden, Lara Gut-Behrami prouve qu’elle retrouve gentiment ses sensations dans cette discipline qu’elle a toujours appréciée, avant de connaître de gros problèmes ces deux dernières saisons. La Tessinoise pointe à la neuvième place, à égalité avec Tessa Worley, à 84 centièmes.

Michelle Gisin, qui avait pourtant bien négocié les premiers géants de cette saison (4e et 9e), a connu le même sort que Mikaela Shiffrin: reléguée dans les profondeurs du classement, à 2’’26 de Holtmann, elle termine au 30e rang de cette première manche, décrochant sa qualification pour 5 centièmes de seconde!

On reverra également Aline Danioth, 28e avec le dossard 60, sur le second tracé, où on pourrait bien assister à une remontada de Shiffrin. Et à une réaction de la Néo-Zélandaise Alice Robinson, 7e à 49 centièmes, qui a commis une grosse faute peu avant l’arrivée, alors qu’elle tutoyait les chronos des meilleures. Rendez-vous à 13h30.

