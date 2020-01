Le grand Haut-Valaisan a parfaitement tiré profit de son dossard 1. Il a aussi su maîtriser le passage compliqué d’une route sur la partie sommitale du tracé, qui a causé bien des tourments aux autres favoris. C'est la première fois qu'il domine un premier tracé depuis ses débuts en Coupe du monde!

Noël (Fra), Meillard (Sui) et Kristoffersen (Nor), notamment, ont été fortement ralentis. Pinturault (Fra), lui, a été envoyé valdinguer au-dessus d’une porte rouge et disqualifié, avant d’être réintégré dans le classement quelques minutes plus tard.

Zenhäusern n’a toutefois aucun matelas sur lequel se reposer avant la 2e manche. Le Suisse ne compte que 7 centièmes d’avance sur Matt (Aut), 18 sur Strasser (All/dossard 31!), 27 sur Noël, 31 sur Moelgg (Ita), 36 sur Myhrer et une demi-seconde sur Feller (Aut). Il aura donc fort à faire lors de la 2e manche prévue à 17h45 pour tenter de conserver sa 1re place, sur une piste qui risque de se détériorer rapidement.

Les autres Suisses en lice n’ont pas suivi le bon exemple de leur chef de file. Daniel Yule (16e) a tout de même déboursé 1’’31. Manche totalement ratée en revanche pour Meillard, largué à un peu moins de 2 secondes et demie. Luca Aerni et Sandro Simonet, quant à eux, ont enfourché à mi-parcours, Reto Schmidiger à la... 4e porte. Tanguy Nef a un peu sauvé les apparences helvètes, à 1''54.