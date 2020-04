Le problème avec les réseaux sociaux, c'est que n'importe qui peut prétendre dire tout et n'importe quoi et avoir droit à une audience. Dans une vidéo publiée sur le compte YouTube de la Trump Organization, le golfeur John Daly s'est dit que son avis sur le coronavirus n'était pas plus bête que celui d'un autre. Erreur. Il avait pourtant commencé par un conseil prometteur: «be smart». Soyez intelligents. C'était bien parti. C'est ensuite que les choses se sont gâtées.

Le sulfureux Américain a donné une version bien particulière de sa médecine contre le coronavirus. Depuis le début de cette crise, on avait déjà eu droit à peu près tout et n'importe quoi comme traitements potentiels. John Daly s'est dit qu'il n'y avait pas de raison qu'il n'apporte pas sa pierre à l'édifice: «Une boisson par jour... En l'occurrence c'est une bouteille de Vodka. Ensuite, vous buvez du Soda Light (ndlr on passe sous silence le fast food en question). Je n'ai jamais eu de gueule de bois. Et voilà comment on soigne le coronavirus.»

Au café du commerce, il se serait probablement vu répondre un bon: «Mais oui John. Allez, il faut rentrer maintenant, tu es bourré.» Mais en 2020, la notoriété fait le reste et le message du golfeur a déjà été vu par près de 20'000 personnes et que le compte de la Trump Organization compte plus de 110000 abonnés. De quoi s'arracher les cheveux.

Soyez intelligents, qu'il disait...

Grégory Beaud