Les épouses de footballeurs vivent souvent dans l'ombre de leurs maris, stars des stades adulées par des dizaines de milliers de personnes week-end après week-end.

Mais il en est une qui tire son épingle du jeu dans la discipline sportive qui est la sienne. Il s'agit de Lisa Müller (30 ans), la femme de l'attaquant du Bayern Munich Thomas Müller (30 ans également).

Samedi, un peu à la surprise générale, Lisa Müller a remporté le Grand Prix de l'épreuve de Coupe du monde de dressage de Stuttgart. Sur son hongre «Stand by me», elle a livré une remarquable performance. Elle a réussi un score de 75,913%, et a précédé de justesse la triple médaillée olympique par équipes Ingrid Klimke (75,413%). Du coup, voilà Lisa Müller qualifiée pour le Masters de fin d'année.

Le footballeur, qui n'entre plus dans les plans du sélectionneur national Joachim Löw - et n'avait donc pas été retenu pour le match Allemagne - Biélorussie de samedi soir -, avait pu accompagner sa femme sur les lieux de la compétition. «Je suis encore plus nerveux que sur un terrain de football», a-t-il déclaré à «Bild».

Il a ainsi assisté en direct au triomphe de son épouse. Son large sourire sur l'une des photos de notre galerie montre bien à quel point il était fier de sa Lisa.

