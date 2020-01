Peu en réussite depuis le début de la saison, à l'exception d’Edoardo Mortara lors de la deuxième manche (4e), les Suisses ont vécu une nouvelle course frustrante au Chili, lors de la troisième course.

Le meilleur classement helvétique est à mettre au crédit du Bernois Nico Müller, onzième. Le Vaudois Sébastien Buemi a terminé treizième. Aucun des des deux n’a donc inscrit de point. De leur côté, le Genevois Edoardo Mortara et le Bernois Neel Jani ont été contraints à l’abandon.

La course a été remportée par l’Allemand Maximilian Günther, qui signe sa première victoire en Formule E, suivi du Portugais António Felix Da Costa et du Néo-Zélandais Mitch Evans.

À l’issue de cette troisième manche, Stoffel Vandoorne domine le classement des pilotes avec 38 points. Alexander Sims le talonne (35 points) et Sam Bird complète le podium (28 points). Mortara figure à la dixième place avec 18 points. Müller, Buemi et Jani, eux, ne comptent toujours pas la moindre unité et végètent aux 20e, 21e et 23e rangs.

Brice Cheneval