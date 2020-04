Chef du Département de la sécurité, des institutions et du sport du Canton du Valais, Frédéric Favre (50 ans) a été le premier membre d’un exécutif romand infecté par le Covid-19. Aujourd’hui, il est aussi le premier à demander au Conseil fédéral d’assouplir les mesures de confinement pour certains acteurs du sport. Il explique ses motivations.

Frédéric Favre, vous aviez été contaminé par le Covid-19. Comment allez-vous aujourd’hui?

Bien, très bien même. Je ne ressens plus de fatigue et ai retrouvé le rythme qui était le mien avant la contamination.

Vous êtes aussi un pratiquant et un observateur averti du sport. Comment vivez-vous cette période d’abstinence forcée?

Le sport me manque, et pas seulement parce que je ne peux me rendre à la salle pour m’entraîner. Dans ces moments, peut-être plus que lorsque le sport fait partie de notre quotidien, on mesure bien son impact dans notre société. Il est un fabuleux vecteur d’émotions, un outil indispensable de santé publique et un facteur d’intégration sociale sans oublier son importance économique.

Le retour, c’est pour quand?

Le plus rapidement possible, je l’espère. S’il est encore trop tôt pour autoriser la pratique de certains sports, d’autres qui se disputent à l’extérieur pourraient reprendre. Je peux citer les exemples du tennis et du golf. Il serait aussi envisageable de permettre à des entraîneurs, dont la subsistance dépend de leur activité, d’exercer leur profession auprès de sportifs individuels ou de laisser les cyclistes professionnels entretenir leur forme sur les routes.

Peut-être pour ne pas courir le risque de surcharger les hôpitaux…

Il y a deux semaines, c’était une évidence. Mais le contexte a changé. Il n’y a plus de risques d’engorgement et de saturation des services d’urgence.

Si on vous comprend bien, vous estimez que le Conseil fédéral est trop restrictif, c’est ça?

Le Conseil fédéral a bien géré la crise. Ce qui était nécessaire il y a quelques jours peut cependant être assoupli aujourd’hui. Nous ne sommes plus dans une nécessité de blocage, mais d’ouverture dans les mesures préconisées. Les enfants vont sous peu retourner en classe. Ils seront parfois 25 ou plus dans la même salle. Il serait difficile de leur expliquer qu’à l’issue des cours, ils ne peuvent pas aller jouer au foot avec huit copains en respectant les règles d’hygiène.

Avez-vous fait part de cette incompréhension au Conseil fédéral?

Oui, mardi, nous avons échangé avec les Conseillers d’État des six cantons romands. Nous avons constaté que nous étions confrontés aux mêmes interrogations et aux mêmes incompréhensions. Nous avons donc cosigné une lettre adressée à la Conseillère fédérale en charge du sport pour demander un allègement des mesures dans ce domaine. On ne demande pas d’ouvrir les buvettes et d’accueillir des spectateurs. On demande seulement que des juniors, des actifs et des seniors puissent pratiquer leur sport.

Que répondez-vous à ceux qui pourraient vous trouver irresponsable?

Que je l’aurais été si j’avais tenu ce discours il y a huit semaines. Mais que, aujourd’hui, certains sports ont gagné le droit de bénéficier d’un assouplissement des mesures. Depuis le début de la crise, cet acteur important de la vie en Suisse, tant aux niveaux associatif que professionnel, a été exemplaire. Laissons ces acteurs, qui sauront être responsables, retrouver leur terrain de jeu. Nous l’avons vu avec le sondage Sotomo, les gens se sont moins rendus sur leur lieu de travail ou au magasin, mais ont pratiqué un peu plus de sport. Pour garder le haut niveau d’autodiscipline que nous connaissons en Suisse, nous avons besoin du sport pour nous dépenser et faire office de soupape de sécurité.

Ces derniers mois, vous avez dialogué avec des organisateurs, des dirigeants de club. Pouvez-vous évaluer l’impact économique de la crise?

Même si les sports associatifs vont seront impactés, ils vont s’en sortir. En revanche, comme dans d’autres secteurs économiques de la société, il y aura probablement de la casse dans le sport professionnel. On s’attend à une augmentation du nombre de faillites des entreprises. On ne peut vraiment pas exclure que les entreprises sportives ne soient pas concernées.

En Valais, des événements majeurs du calendrier sportif se profilent: l’Open de golf de Crans-Montana (du 27 au 30 août) et les Mondiaux de cyclisme (du 20 au 27 septembre)...

J’ai bon espoir que ces compétitions aient lieu, les organisateurs sont agiles et innovants. Si tel était le cas, attendons-nous cependant à ce qu’elles ne soient pas aussi clinquantes qu’escompté. A Crans-Montana, on peut imaginer que quelques têtes d’affiche internationales soient contraintes de déclarer forfait en raison des interdictions de voyages édictées par certains pays. Ou, inversement, elles auront peut-être à cœur de reprendre dans un décor idyllique. Pour les Mondiaux, on ne mesure pas encore l’impact du déplacement du Tour de France dans le calendrier (du 29 août au 20 septembre). Il se pourrait que certaines stars choisissent de s’accorder une pause après le Tour, ou alors nous assisterons peut-être à la «revanche» du Tour de France.

Propos recueillis par Emmanuel Favre