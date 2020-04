Les Jeux olympiques 2020 à Tokyo ont été repoussés au mois de juillet 2021 le jour même du 26e anniversaire de Giulia Steingruber. C’était il y a 14 jours, le 24 mars.

Près d’une année et demie de préparation, d’efforts et de sacrifices en plus qui changent beaucoup de choses pour la médaillée de bronze des JO 2016 à Rio de Janeiro, qui avait fait de Tokyo 2020 son grand objectif en carrière.

Comme elle l’a expliqué dimanche lors d’une entrevue avec SRF via Instagram Live, elle ne sait pas encore si elle se lancera dans la préparation de ses troisièmes Jeux olympiques après ceux de 2012 à Londres et de 2016 à Rio. «Je ne peux pas encore me prononcer pour l’instant. Il est encore trop tôt pour prendre une décision. Je me pose la question de savoir si mon corps tiendra encore le coup pendant 16 mois de plus», a-t-elle expliqué.

Une aînée à 27 ans

Une charge physique et mentale encore plus compliquée à supporter dans une discipline comme la gymnastique artistique où les athlètes atteignent très jeune le sommet de leurs capacités.

A 27 ans d’ici-là, la Saint-Galloise fera déjà partie des gymnastes les plus âgées. Et 2021 promet d’ores et déjà d’être une année particulièrement chargée avec les JO et les championnats d’Europe en Suisse, à Bâle du 21 au 25 avril 2021.

En attendant de pouvoir retrouver les salles de gymnastiques pour notamment travailler un nouveau saut qu'elle garde encore secret, Giulia Steingruber se maintient en forme avec ses parents. Au programme, musculation et cardio. Pour en connaître davantage concernant ses plans de carrière, il faudra sans doute patienter encore un peu.

Cyrill Pasche