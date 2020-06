Apprenti sorcier dans l’univers fantastique, Harry Potter se révèle être un joueur de rugby dans la réalité. Celui qui évolue à l’aile ou au centre vient d’être recruté par le club anglais des Leicester Tigers, dix titres de champion d’Angleterre à son palmarès.

Né à Wimbledon, au sud-ouest de Londres, Harry Potter (22 ans) portait jusqu’ici les couleurs des Melbourne Rebels (Australie). Au moment d’officialiser son arrivée sur Twitter, Leicester n’a pas manqué de faire référence au personnage de J. K. Rowling.

— Leicester Tigers (@LeicesterTigers) June 24, 2020

«J’ai envisagé de changer de le changer mais c’est mon nom, indiquait l’intéressé il y a un an à Behind The Ruck. Il me définit, d’une certaine manière, et je ne vois pas pourquoi je le changerais maintenant. Je suis Harry Potter!» Il avait également fait la lumière sur l’origine de son nom: «Je suis né peu après la sortie du premier livre, mais mes parents ne le connaissaient pas. C’était aussi avant les films, quand tout est devenu fou.»

Les Tigers attendent désormais d’Harry Potter qu’il apporte toute sa magie sur le terrain.

