Dominées durant la majeure partie de la première manche, les deux Suissesses de 27 ans avaient fini par recoller à 20-20. Elles ont alors craqué au pire moment et laissé filer ce set. Elles se sont rebiffées dans la foulée et ont vite mené de quatre longueurs. Heidrich et Vergé-Dépré ont bouclé l’affaire sur le score de 21-16 et ont forcé les Allemande à un tie-break de tous les dangers.

Les Helvètes ont entamé la manche décisive par le bon bout (3-1 et 10-8), avant de voir les Allemandes revenir dans le «money-time». Mais les Suissesses ont su serrer les rangs et ont réussi à s’imposer sur leur première balle de match (15-12), après 52 minutes de bataille.

Pour se hisser en demi-finale, la Zurichoise et la Bernoise, 25es du classement mondial, étaient venues à bout des Américaines Kelly Claes et Sarah Sponcil en matinée et en deux sets disputés (22-20 21-16). Elles joueront la finale de ce tournoi quatre étoiles dimanche à 16h50, face à une nouvelle paire allemande ou un duo américain.