Lara Gut-Behrami et St-Moritz, c'est l'histoire de hauts, de très hauts même, mais aussi de bas. L'idylle entre la skieuse de Comano et la station de Haute-Engadine commence en 2008 avec un premier podium en carrière. La relation se poursuit avec plusieurs podiums, des globes de cristal, une médaille mondiale mais aussi une terrible blessure. Dix ans après ce premier contact, en décembre passé, un nouveau podium sur «sa» piste redonne confiance à la Tessinoise. Retour sur quelques dates marquantes en images avant le Super-G de samedi.

2 février 2008 : Une première sur la boîte

Son dossard 32 lui est favorable, puisque le soleil s’ouvre au passage de la jeune suissesse de 16 ans, qui est en tête à chaque temps intermédiaire sur la «Corviglia» de St-Moritz. La Tessinoise dispute ce jour-là sa quatrième course en Coupe du monde mais surtout sa première descente. Juste après le saut final, elle chute, perd un ski, glisse 30 mètres sur le dos jusque sur la ligne d’arrivée mais décroche tout de même un premier podium (3e d’une épreuve remportée par Tina Maze).

20 décembre 2008 : Record de précocité en Super-G

Le nouveau prodige du ski alpin suisse s’élance cette fois-ci sous les flocons en Haute-Engadine avec le dossard numéro un. À 17 ans et 8 mois, la skieuse de Comano s’impose facilement devant sa coéquipière Fabienne Suter. Elle remporte sa première victoire en Coupe du monde et devient la plus jeune lauréate dans la discipline.

12 décembre 2010: Clash avec Swiss-Ski

En difficulté alors qu’elle revient de blessure (elle se déboîte la hanche droite en septembre 2009 à l’entraînement et manque les JO de Vancouver), la Tessinoise retrouve St-Moritz avec une modeste 16e place en géant. Elle s’y illustre en ne respectant pas les codes vestimentaires de sa Fédération (au profit de ses sponsors privés) mais surtout en critiquant dans les médias Mauro Pini (à gauche), son ex-coach privé devenu entraîneur de l’équipe de Suisse, lui reprochant de ne pas avoir l’étoffe d’un chef. Cela lui vaudra une suspension pour les épreuves de Semmering entre Noël et Nouvel An de la part de Swiss-Ski.

20 mars 2016: Un gros globe à la maison

Lors des finales de Coupe du monde qui se disputent dans la station huppée grisonne, la Tessinoise boucle son hiver le plus abouti et s’offre le globe de cristal du général. Lara Gut qui ne s’appelle pas encore Behrami devient la première skieuse helvétique à remporter la Coupe du monde de ski alpin depuis Vreni Schneider en 1995. Un deuxième globe du Super G (après 2014) vient récompenser une saison parfaitement réussie. La Suissesse termine également 3e de la hiérarchie mondiale en géant, 2e en combiné et 4e en descente.

7 février 2017: Le bronze mondial

Débarquant pleine d’ambition aux Championnats du monde de St-Moritz après un début de saison tonitruant (trois victoires en Super-G, une en descente et une en géant), la Tessinoise décroche le bronze dans sa discipline de prédilection du Super-G. C’est alors sa quatrième médaille mondiale en cinq Mondiaux disputés (et la dernière en date).

10 février 2017: le choc à l'entraînement

Troisième à l’issue de la descente du combiné, la Suissesse chute lors de l’entraînement du slalom. Sévèrement touchée au genou, elle doit tirer un trait sur la fin de ce qui semblait être «ses» Championnats du monde. Des médailles en combiné, mais surtout en descente ou en géant lui tendaient les bras. Des examens révèleront une déchirure du ligament croisé du genou gauche et d’une lésion du ménisque. Ce nouveau coup dur met un terme à sa saison et ses rêves de remporter un second globe du général (elle est 2e derrière Mikaela Shiffrin avant les mondiaux).

Chute de @Laragut lors de l'échauffement du slalom du combiné. La Tessinoise est héliportée. On craint une blessure à un genou #RTSsport pic.twitter.com/S1VrI7U4Bo — RTS Sport (@RTSsport) February 10, 2017

8 Décembre 2018 : sa dernière «meilleure perf'»

Il y a un an, Lara Gut-Behrami reprenait confiance sur la «Corviglia» avec une deuxième place en Super-G derrière l’intouchable Mikaela Shiffrin. Ce sera son meilleur résultat de l’hiver passé, où elle remontera une deuxième fois sur la boîte à Garmisch (3e) dans sa discipline de prédilection. Après un week-end passé en demi-teinte à Lake-Louise (12e en Super-G, 27e et 15e en descente), la Tessinoise va-t-elle retrouver sa confiance sur la neige grisonne samedi?

Sylvain Bolt, St-Moritz