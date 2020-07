On n'était pas bien, avant le coronavirus? Insouciants à aller voir des matches comme si de rien n'était. Entre humains. Et dire que seuls quatre mois se sont écoulés et nous voilà aujourd'hui en plein cauchemar.

Il y a d'abord eu les fans en carton dans les différents stades. Ce jour-là, nous aurions collectivement dû nous offusquer. Dire que cela n'allait pas du tout. Mais personne n'a haussé la voix. Il y a ensuite eu des enregistrements de fans pour faire comme si de vrais spectateurs étaient présents. Là encore, la réaction a été molle. Et nous voilà punis.

Car, sans exagérer, c'est à une véritable vision d'horreur à laquelle nous avons eu droit en ce début de semaine, au Japon. L'impression de vivre dans un mauvais film de science-fiction ou de regarder un épisode dystopique de la série Black Mirror. Mais, hélas, c'était pourtant bien réel. Ces images ont existé et rien ne pourra nous les faire oublier.

Two words that may change sports forever... ROBOT FANS.

via @CBSNewspic.twitter.com/SiOBfFqHxe — CBS Sports (@CBSSports) July 8, 2020

Avouez. Rien ne va dans cette séquence et on n'en sort pas indemne. Il y a même bien plus de questions que de réponses au sortir de cette minute cauchemardesque.

En vrac:

- Pourquoi les chiens robotiques portent des casquettes alors qu'ils n'ont pas de tête?

- Fallait-il vraiment mettre une musique de jeu vidéo pour amplifier l'aspect virtuel de cette scène?

- Est-ce possible de chanter aussi faux sans faire exprès?

- On est d'accord que les chiens dansent lascivement devant les bonhommes et que cela ne rend pas la séquence moins bizarre?

- Pourquoi avoir mis des tablettes sur le torse des bonhommes avec le logo du club, sachant que le logo est déjà présent sur la chemise?

- Combien ça coûte cette connerie?

- Et, dernière question, peut-être la plus importante: POURQUOI?

Ce texte est un appel à tous les clubs suisses de football, hockey sur glace, basketball, hornuss, volleyball, curling ou autre. De grâce, ne faites jamais ça. Ne payez jamais pour des robots fans et des chiens cheerleaders.

D'avance, merci.

P.S. Si, un jour, les robots prennent notre place, on ne pourra pas dire qu'on ne l'avait pas vu venir.

Grégory Beaud