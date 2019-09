Vous n'allez pas le croire et pourtant la scène est véridique. Cela s'est passé aux Etats-Unis, plus précisément à Lynchburg, dans l'Etat de Virginie. Gravement blessé au dos après avoir contracté une infection à staphylocoque très violente, l'entraîneur en chef des Flames de l'Université Liberty, Hugh Freeze a trouvé le moyen de coacher son équipe de football américain depuis son lit d'hôpital que l’université avait placé à l’intérieur du stade, dans une salle avec une vue imprenable sur le terrain. Pour lui, alors qu'il est en convalescence, il était en effet hors de question de rater l'ouverture de la saison de NCAA et de lâcher ses p'tits gars alors qu'ils affrontaient Syracuse.

Hugh Freeze coached from a hospital bed in the press box so they did postgame handshakes like this pic.twitter.com/4wbDMCe7MY

Voilà comment il s'est arrangé pour diriger sa troupe malgré tout, de quoi inspirer n'importe quel scénariste. On parie qu'on va bientôt en faire un film?

Aux dernières nouvelles, son médecin aurait fermé les yeux, préférant ne pas voir ce qui se tramait dans son dos!

Coacher par Skype

Malgré son immobilité, Hugh Freeze a donc pu communiquer avec ses joueurs par vidéoconférence lors de l’avant-match et à la mi-temps sans oublier d'accorder, logique, des interviews au terme de la rencontre. Ce, toujours, sans la bénédiction des docteurs et bien installé confortablement dans son lit d'hôpital. Etait-il sous morphine? Personne ne l'a, dans tous les cas, dénoncé...

Here’s a look at Hugh Freeze’s seat in the coaches’ booth.



Freeze will essentially videoconference with his team pregame and at halftime and do so during postgame press conference.



The plan is to fly him to Louisiana next week to be with the team on the road. pic.twitter.com/YA1HAXiQ43