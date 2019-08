C’est un conte de fées, sur fond de don du ciel et de guerre en Ukraine. Oleksii Sereda, prodige de 13 ans, est devenu dimanche champion d’Europe de plongeon aux 10 mètres. Le tout à Kiev, devant un public qui vénère déjà la pépite. «La natation m’ennuyait, j’avais besoin de quelque chose de plus fort et amusant», a expliqué le gamin en évoquant ses débuts dans l'eau, à l’âge de 5 ans.

L’histoire d’Oleksii Sereda, né le jour de Noël 2005, est aussi celle d’une revanche. Celle de Tamara Tokmachova, responsable de la sélection ukrainienne. Ulcérée par le choix d’Oleksandr Bondar de concourir pour la Russie, la technicienne a rabattu ses espoirs de gloire sur Sereda. Sous son aile, le surdoué a gravi tous les échelons, battu tous les records de précocité jusqu’à ce titre européen. «Je m’entraîne le matin et le soir, il me reste peu de temps pour voir quelques films d’action», a résumé l’adolescent à propos de sa méthode de travail. Prochain objectif: titiller les Chinois aux Jeux olympiques de Tokyo, en 2020.