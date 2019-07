Vous venez de prendre vos quartiers à l’hôtel des athlètes, à Ouchy…

Cela marque le début d’Athletissima. Comme tous les athlètes arrivent un peu en même temps, il faut jouer des coudes, faire sa place et se battre pour sa chambre! Mais avec le temps, on connait aussi les gens qui travaillent à la réception, donc cela facilite le tout.

Quel est votre programme de mercredi?

Je ne vais pas m’entraîner ce mercredi. Pour moi, c’est repos. Par contre, je vais participer à l’entraînement avec les jeunes en fin d’après-midi à Lausanne au Stade Coubertin.

A titre personnel, comment vous sentez-vous à quelques jours d’Athletissima ?

Je me sens… (réfléchit). Il y a eu des jours largement meilleurs que ceux-ci. Disons que ce n’est pas le top, je ne suis pas à 100%. Cela me fait mal au cœur de courir Athletissima devant «mon» public alors que je ne suis pas en forme et sans être capable de montrer une prestation digne de ce nom…

Quel athlète vous réjouissez-vous le plus de croiser ces prochains jours?

Je me réjouis de voir le sprinter Noah Lyles, avec qui je m’entends bien. J'ai hâte de voir ce qu’il va faire à Athletissima et s’il sera toujours aussi impressionnant que d’habitude sur la ligne droite. (nxp)