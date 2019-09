C’est la sombre histoire d’un champion de judo qui a vu ses rêves et son ambition sportive s’envoler en fumée aux Mondiaux de Tokyo en raison des tensions politiques entre son pays, l’Iran, et Israël.

«J’aurais pu être le champion du monde, a expliqué Saeid Mollaei. Je me suis entraîné très dur et j’ai fait beaucoup d’efforts. J’ai combattu contre un champion olympique, un médaillé de bronze olympique et d’autres adversaires. Et je les ai tous battus. Je rêvais du titre de champion du monde. Mais je n’ai pas pu combattre, parce que je craignais les conséquences envers ma famille et moi-même.»

La journée du 28 août avait pourtant parfaitement débuté pour le champion du monde en titre des moins de 81 kg, Saeid Mollaei. L’Iranien a remporté tous ses combats du tour préliminaire par Ippon. Des victoires nettes, sans histoires. Mais après le troisième tour, la probabilité que Mollaei croise l’Israélien Sagi Muki – futur vainqueur de la compétition - est devenue de plus en plus grande. Et bizarrement, c’est à partir de cet instant que l’Iranien de 27 ans s’est mis à perdre de manière très surprenante alors qu’il avait été parfait jusqu’ici: il s’est incliné en demi-finale, mais aussi lors du combat de repêchage pour la médaille de bronze.

Des menaces insoutenables

Saeid Mollaei vient de tout déballer auprès de la Fédération internationale de judo et a affirmé avoir subi des pressions de la part d’officiels haut placés de son pays, qui lui ont ordonné de ne pas gagner ces combats. La raison est la suivante: l’Iran ne reconnaît pas l’existence d’Israël, et dans quelque sport que ce soit, il est interdit à ses ressortissants d’affronter des Israéliens.

«À cause de la loi dans mon pays et la prudence qu’elle requiert, j’avais l’interdiction de combattre contre un judoka israélien», a expliqué Mollaei. «Le président du Comité national olympique iranien et le ministre des Sports m’ont appelé pour me dire de ne pas combattre. J’ai demandé pourquoi. Ils m’ont répondu que c’était la loi et que ceux qui ne la respectaient pas avaient des problèmes.» Des employés de l’ambassade d’Iran ont d’ailleurs fait irruption dans le stade durant la compétition pour menacer le champion du monde en titre.

Le judoka iranien a également expliqué que les autorités de son pays avaient menacé son père. «J’ai eu peur pour moi et pour ma famille. Alors je n’ai pas combattu. J’ai respecté la loi et je n’ai pas combattu», a raconté Mollaei.

Abdullo Muradov a accompagné Saedi Mollaei dès que les pressions des officiels iraniens ont été connues: «il était complètement désespéré, c’était terrible à voir, a témoigné ce membre de la fédération internationale de judo. Ce sont des situations qui ne devraient arriver à personne.»

La Fédération internationale a pris position derrière le judoka iranien, par la voix de son président autrichien, Marius Vizer. Ce dernier lui a garanti qu’il pourrait concourir lors des Jeux olympiques de Tokyo en 2020...