Roberta Groner travaille à temps plein comme infirmière dans le New Jersey. A 41 ans, cette Américaine est aussi la maman de trois garçons, âgés de 12 à 15 ans. Vendredi soir, cette mère de famille s'est pourtant classée sixième du marathon des championnats du monde de Doha. Elle a parcouru les 42,195 kilomètres en 2 heures et 38 minutes malgré des températures au-dessus de 32 degrés et un départ pris à minuit.

«C'était le marathon le plus brutal de ma vie, a reconnu Grone qui a souligné la difficulté à respirer avec une humidité à plus de 70%. J'ai commencé à m'inquiéter sur le dernier tour parce que je commençais vraiment à souffrir. Je n'avais jamais connu des conditions aussi extrêmes.»

The first 'Midnight Marathon' is underway. The Women's Marathon Final is now making its way around the Doha Corniche. All road races are free to the public to watch from the roadside or Orry Statue screens. If you're there, tag us in your photos! #WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/pr3UaOtcIM — IAAFDoha2019 (@IAAFDoha2019) September 27, 2019

«Qu'est-ce qui vous a poussé à tenir?» La question, posée par une journaliste américaine, a fait craquer Roberta Groner. Ses yeux se sont remplis de larmes lorsqu'elle a lâché dans un sanglot: «J'ai tenu bon pour mes enfants. J'ai trois garçons. A 41 ans, j'ai travaillé tellement dur pour courir ce marathon aux Mondiaux. Je voulais leur montrer l'exemple, leur démontrer qu'on pouvait arriver à tout en travaillant fort. Il ne faut jamais abandonner. Peu importe votre âge, rien n'est impossible si vous décidez vraiment d'y arriver.»

«On l'a fait»

Restés à la maison, les trois frères ont certainement vibré face à leur télévision devant le morceau de bravoure livré par leur maman. «Cette course, c'était pour eux», a résumé la coureuse New Jersey.

Lorsque sa coéquipière Carrie Dimoff (13e, 2h44) la rejointe en zone mixte, les Américaines sont tombées dans les bras l'une de l'autre, sans pouvoir retenir leur émotion légitime. La souffrance partagée par les deux femmes dans la fournaise de Doha se lisait alors dans cette étreinte.«On l'a fait.»

Une course de survie

Au total, seules 40 des 70 coureuses inscrites ont franchi la ligne d'arrivée de ce marathon des championnats du monde. Le balais des ambulances - des voiturettes de golf transformées en véhicules d'urgence - a rythmé la course. Déshydratées, à bout de forces, les coureuses étaient déposées au centre médical. «Ce n'était plus un marathon mais une course de survie», a regretté une journaliste kényane.

A first midnight marathon at a world championship saw Kenya’s Ruth Chepngetich earn her first major gold, clocking 2:32:43 in testing heat and humidity.



Our report????



????:https://t.co/mTfytd7YW8 pic.twitter.com/n9UummDTL2 — IAAF (@iaaforg) September 28, 2019

C'est d'ailleurs une coureuse du Kenya qui s'est imposée en 2h32'43''. Ruth Chepngetich (25 ans) a devancé de plus d'une minute Rose Chelimo, bahraïnie née au Kenya, et la Namibienne Helalia Johannes. La nouvelle championne du monde a été victime d'un petit malaise durant les interviewes. Ultime preuve que ces «survivantes» ont été chercher au plus profond d'elles-mêmes pour boucler le marathon des Mondiaux de Doha.

Ugo Curty, Doha