La nageuse italienne Federica Pellegrini (31 ans), multiple championne du monde, d'Europe et olympique, n'a rien caché de sa vie privée dans une interview accordée au quotidien «Il Messaggero». Elle y aborde notamment le rapport qu'elle entretient avec son corps, les hommes et le sexe, qui est «fondamental» selon elle.

«Les femmes font peur à beaucoup d'hommes, explique notamment Federica Pellegrini. Mais, à bien y réfléchir, je ne crois pas que ce soient les femmes qui fassent peur, ce sont les hommes qui ont peur de l'émancipation des femmes. Mon style de vie libre fait peur.»

«Le nom de de Federica fait peur?», demande le journaliste. «Beaucoup», répond la nageuse. «Et celui de Pellegrini?» Réponse: «Énormément!»

Elle, par contre, n'a pas peur. Ainsi qu'elle le dit: «Si quelqu'un ne me plaît pas, je n'ai pas peur de le lui faire comprendre. Je n'ai pas davantage peur de rompre pour toujours avec quelqu'un qui m'aura fait du mal.»

Et de donner sa notion de la vie amoureuse: «L'amour est un sentiment qui t'amène à sélectionner différentes personnes, indépendamment de la période dans laquelle tu te trouves. Il grandit avec toi.»

«Et le sexe, c'est important pour vous?», enchaîne le quotidien. «C'est fondamental» répond-elle tout de go.

Enfin, Federica Pellegrini a avoué que le rapport qu'elle entretenait avec son corps avait récemment changé. «Ces deux à trois dernières années, je suis parvenue à obtenir une apparence physique dans laquelle je me retrouve à 100%. Or, pour une femme, c'est quelque chose de très difficile. Je pense qu'une femme est plus heureuse quand elle se retrouve dans le corps qu'elle veut avoir. Pour ma part, j'ai commencé à publier (des photos sexy) sur les réseaux sociaux dès que j'ai commencé à me plaire.»