Quelle performance de Jan Scherrer! Le snowboardeur du Toggenburg est monté sur le podium des si importants X-Games. Il s'agit de sa première médaille dans une compétition de cette importance, lui qui ne compte jusqu'ici qu'une victoire de Coupe du monde à son palmarès. C'était en décembre 2018 dans la station chinoise de Secret Garden.

Sur la Buttermilk Mountain, dans le Colorado, Scherrer avait fait fort dès les qualifications, disputées dans un nouveau format. Le citoyen de Wildhaus y avait, en effet, réalisé le meilleur total. Le Suisse a confirmé par la suite en réussissant le plus bel exploit de sa carrière.

Jan Scherrer ???????? ? #XGames Aspen 2020

Monster Energy Men’s Snowboard SuperPipe pic.twitter.com/6lTjqAy2uF — X Games (@XGames) January 24, 2020

Le St-Gallois (80,33 points) n'a été devancé que par l'Australien Scotty James, impérial avec 95,66 unités au compteur, et le Japonais Yuto Totsuka. James était clairement intouchable, lui qui a remporté les dix dernières compétitions auxquelles il a pris part. Il s'agit de son 3e succès dans l'épreuve la plus cotée des snowboardeurs, après 2017 et 2019.

Chez les femmes, les Japonaises étaient trop fortes. Miyabi Onitsuka a devancé ses compatriotes Kokomo Murase et Reira Iwabuchi.