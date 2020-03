Au bout du fil, Jérémy Desplanches ne paraît pas affecté par la situation liée au coronavirus. Son quotidien? Le Genevois le passe dans son appartement de Nice en attendant des jours meilleurs qui pourraient tarder à arriver. Depuis lundi soir en effet, la France est confinée pour deux semaines au minimum. Interview avec le spécialiste de natation qui avait fait des Jeux olympiques de Tokyo son objectif de la saison.

Jérémy Desplanches, comment ça va?

Écoutez, compte tenu des circonstances, cela va bien. Je trouve cette situation tout de même bizarre. Tout le monde ne parle que de ça, mais au final, nous ne voyons rien de spécial dans les rues. Depuis le début de semaine, c’est devenu bien plus concret avec des mesures fermes du gouvernement. De nombreux lieux publics ont été fermés. C’est là que les choses semblent avoir changé dans l’esprit des gens.

Et vous, cela vous impacte?

C’est très simple. La douche est mon seul contact avec l’eau (rires)! La piscine dans laquelle je m’entraîne n’est pas un lieu public. Toutefois, comme de nombreux employés y travaillent, elle a été fermée depuis ce week-end. Du coup, je ne suis plus en mesure de m’entraîner. Je suis passé en vitesse à la salle de musculation pour y chercher un tapis de sol, des haltères et du matériel pour tenter de me maintenir en forme. Mais si cela vient à durer plus de deux semaines, ça pourrait devenir compliqué. Cette période où il va falloir conserver les acquis musculaires s’annonce cruciale.

D’un point de vue nutritionnel, comment allez-vous gérer cette période?

C’est une vraie question, en effet. En temps normal, je m’entraîne environ quatre heures par jour. Cela me fait dépenser une quantité énorme de calories. A domicile, j’ai prévu de faire deux séances d’entraînement par jour, mais l’intensité sera bien moindre. Je vais devoir manger en conséquence et surveiller mon poids… Et éviter de grignoter (rires)!

Ne pensez-vous pas revenir en Suisse?

Ce n’est pas d’actualité car le but est de réduire au maximum les déplacements pour préserver la santé de tout le monde. Et les mesures qui ont été prises en France pourraient rapidement être d’actualité en Suisse également.

Aujourd’hui, vous imaginez-vous à Tokyo pour les Jeux olympiques cet été?

Oui, je l’espère toujours. Mais les délégations ne sont pas égales dans cette situation. Certains peuvent s’entraîner normalement. D’autres pas. Si la période d’arrêt n’excède pas les deux à trois semaines, je suis favorable à maintenir les Jeux olympiques. Dans le cas contraire, je préfèrerais un report pour respecter l’équité entre les nageurs. Et je ne dis pas cela parce qu’actuellement je suis handicapé par les mesures prises en France. Je penserais exactement la même chose si je pouvais bénéficier d’un avantage sur les autres. Ce ne serait pas correct. Mais au bout du compte, personne ne peut vraiment influer sur ce qui lui arrive. Alors autant patienter. On verra bien ce qui va se passer.