Le Bâlois Noah Dettwiler, pilote en European Talent Cup, aura 15 ans le 26 avril, et il commence à trouver le temps long. Heureusement pour nous, parce que sa vidéo en combinaison sur la piscine est un petit bijou. PQ, pâtes et pneus sur les matelas pneumatiques, jumelles pour voir si les courses arrivent. On atteint des sommets!

In times like these you have to be prepared ????



ETC rider Noah Dettwiler has got his pasta, toilet rolls and tyres at the ready ????????#RoadToMotoGP pic.twitter.com/ezkpKhh5vB