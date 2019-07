Sur un VTT, Jolanda Neff n'a pas d'égal en Europe. Après 2015, 2016 et 2018, la Saint-Galloise a été chercher dimanche son quatrième titre continental à Brno, en République Tchèque, au terme d'un fantastique numéro de soliste.

Comme l'an passé à Glasgow, la jeune femme de 26 ans n'a jamais été inquiétée dans sa quête européenne. La Suissesse s'est imposée en 1 heure 30 minutes et 8 centièmes, avec 2 minutes 52 d'avance sur l'Ukrainienne Yana Belomoina et 13 secondes de plus par rapport à l'Allemande Elisabeth Brandau, les deux filles qui l'accompagnent sur le podium.

De bon augure avant les Mondiaux au Canada, dans un mois, où Jolanda Neff tentera de récupérer le maillot arc-en-ciel qu'elle avait cédé l'année dernière à l'Américaine Kate Courtney. A noter: sa compatriote Alessandra Keller a pris le 6e rang à Brno dimanche.