Jolanda Neff a été victime d’une lourde chute lors d’une sortie d’entraînement dans la forêt de Pisgah, en Caroline du Nord. Tombée à grande vitesse, selon un communiqué diffusé par son entourage, la Suissesse souffre d’une côte cassée, d’un poumon perforé et d’une rupture de la rate.

«Durant ma course d'entraînement, j'ai mal estimé un virage dans une descente, sur une portion de terrain que je ne connaissais pas, a-t-elle expliqué sur le site de sa marque, Trek. Je suis sortie de la piste et j'ai passé par-dessus des barrière, pour atterrir sur une pile de troncs de bois. J'ai tout de suite su que quelque chose n'allait pas.»

A la suite de son accident, Neff a été prise en charge dans un hôpital de la région, où elle est restée durant trois jours. L’indisponibilité de la Saint-Galloise de 26 ans n’est pas encore connue.

La championne du monde de cross-country en 2017 devait reprendre la compétition le 1er février prochain à Dübendorf, lors des Mondiaux de cyclocross, soit six mois avant son grand objectif de 2020: les Jeux olympiques de Tokyo.

I hope you all had a Merry Christmas!



Update on my condition can be found here:https://t.co/n5DCS7W6Dy pic.twitter.com/gkM50SNYV9