Alex Frei et le reportage sauvé

Alex Frei en 2008. (Photo: Keystone)

19 avril 2008, stade olympique de Berlin. Le Borussia Dortmund vient de perdre la finale de la Coupe d’Allemagne contre le Bayern de Munich en prolongations (2-1). Amoindri par des blessures persistantes depuis une année et isolé en pointe, Alex Frei a joué, mais il n’a guère brillé et a été logiquement remplacé à la 69e. Il a donc suivi la défaite de son équipe depuis le banc de touche. Nous, on était venu pour le voir jouer, et surtout pour l’interroger. On voulait lui demander comment il se sentait à quelques mois du début de l’Euro.

Le problème, c’est qu’après la fin du match, on a attendu l’attaquant de l’équipe de Suisse dans la zone mixte réservée aux joueurs du Bayern. Evidemment, aucun écriteau ne le précisait. Quand on a fini par rejoindre la sortie du BVB, Frei et ses coéquipiers, fatigués et déçus, étaient déjà dans le bus. On a alors demandé avec un peu d’insistance au chef de presse s’il était d’accord de déranger notre compatriote, et de le faire sortir quelques minutes pour répondre à nos questions.

Alex Frei a joué le jeu et s’est exprimé très poliment en français, ce qui a sauvé notre reportage. On l’a remercié mille fois ce soir-là. Voici la 1001e.

Julien Caloz

Damien Carrel et les collectors

Le regretté Damien Carrel en 2010. (Photo: Keystone)

C’est peut-être un peu bête, mais le sportif qui m’a rendu de fiers services est mon regretté cousin Damien. Cet ancien arbitre de Ligue nationale m’a fait voyager par procuration et, aussi, permis d’augmenter mon stock de maillots de football que je collectionne de manière légèrement compulsive. Il m’a même fait le plus beau des cadeaux dans ce domaine, en me lançant son dernier «uniforme» dans la profession de directeur de jeu, à l’occasion d’un match du Servette FC à La Praille.

Damien m’a aussi permis d’avoir quelques «précieux» supplémentaires et collectors, lorsqu’il a sifflé des rencontres de préparation de prestigieuses équipes européennes qui s’entraînaient en Suisse. Un maillot du FC Porto par-ci, un fanion de l’Olympique de Marseille par-là… Et des étoiles dans les yeux pour moi!

N’allez pas croire que les présents offerts par les différentes formations – ah ce beau maillot de Grasshopper floqué «Carrel» dans le dos… - allait le corrompre et lui faire siffler en faveur des «généreux donateurs». Avec Damien, c’est même plutôt le contraire qui se passait ensuite…

Robin Carrel

Martin Gerber et le déluge

Martin Gerber en 2005. (Photo: Keystone)

Le contexte est aussi ordinaire que rageant. On l’a tous vécu à quelques reprises: la quête d’un taxi alors qu’on est abondamment arrosé par un ciel capricieux constitue un exercice hasardeux. Disons que l’exercice ressemble à une séance de tirs aux buts en foot ou en hockey, à une loterie quoi.

En ce mois de mai 2005, une époque où Uber n’était pas encore un ami et où la recherche d’un réseau wifi était un véritable défi, on s’était retrouvé dans cette situation sur un boulevard de Vienne, théâtre du championnat du monde de hockey sur glace. Avec mon confrère de «24 Heures», on ressemblait à des crieurs de la bourse de Wall Street, costumes en moins, t-shirts et besaces mouillés en plus. Le bras droit levé, la langue bien pendue, on hélait tout véhicule qui pouvait s’apparenter à un taxi de loin et qui n’en était pas toujours un de près.

Disons qu’on a obtenu bien moins de succès que l’équipe de Suisse en avait eu sur la glace. Et qu’au moment de tirer le bilan, on s’était dit qu’il était préférable d’user les semelles sur le goudron plutôt que de poireauter sous le déluge à un feu rouge.

Et voilà que quelques minutes plus tard, sans qu’on ne fasse un quelconque signe, un taxi s’arrête à notre hauteur. A l’arrière, une fenêtre se baisse et quelqu’un nous apostrophe en anglais: «Salut les gars, allez, montez!»

C’était Martin Gerber, le gardien de l’équipe de Suisse, qui rentrait à l’hôtel. Et qui a demandé au chauffeur de nous déposer d’abord au nôtre. Quand on n’avait voulu payer, il s’était bidonné: «Allez vous sécher. Demain, y’a match, ce n’est pas le moment de tomber malades!»

Emmanuel Favre