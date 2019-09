Kambundji échoue en demi-finales

11’’10: c’est en secondes et des poussières le temps de Mujinga Kambundji en demi-finale du 100 mètres féminin dimanche soir aux Mondiaux de Doha. Soit exactement le même chrono que Teahna Daniels, dernière qualifiée au temps pour la finale mondiale.

Ou presque. A égalité, les deux femmes ont été départagées au millième de seconde. Et à ce petit jeu, l’Américaine était plus rapide d’un quart de cheveu. Voici les temps exacts: 11’’092 pour Daniels et 11’’093 pour Kambundji. Difficile à accepter pour la Bernoise, qui a bénéficié d’un vent moins favorable que son adversaire, qui elle courrait lors de la première demi-finale.

Mujinga Kambundji aura encore l’occasion de briller sur le 200 mètres et le relais 4x100 mètres, durant ces Championnats du monde d’athlétisme. Avant cela, il lui faudra digérer cette amère désillusion.