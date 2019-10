Mujinga Kambundji s’est qualifiée mardi soir pour la finale du 200 m. des championnats du monde qui se déroulent à Doha (Qat).

La Bernoise a terminé deuxième de sa série avec un temps de 22’’49, à égalité avec l’Américaine Anglerne Annelus. Elle raconte: «A l'arrivée, j'ai senti une fille à côté de moi. Et tout à coup je me suis demandé: est-ce qu'il y en a une ou deux? Quand j'ai vu les résultats j'étais contente, et soulagée de ne pas devoir attendre et compter sur le temps pour me qualifier.»

Sur sa course, elle explique: «Je préfère en général courir à l'intérieur, mais là, en étant à l'extérieur, j'ai pu me concentrer sur ma course et c'était bien. Cela m'a permis de ne jamais me crisper. Après, je n'ai pas géré, j'ai été à fond jusqu'au bout!»

A-t-elle une chance dans cette finale? «Il y a beaucoup de forfaits, c'est vrai, mais je veux juste me réjouir d'être en finale. La victoire sera sans doute pour Dina Asher-Smith (22’’16 mardi) mais derrière c'est serré. Je ne veux pas trop y penser, juste savourer le moment.»

C’est la première fois que Kambundji va participer à une finale individuelle aux Mondiaux. L’événement aura lieu mercredi à 21 heures 35.