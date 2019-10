Mardi, Ken Block et ses 5,4 millions de followers sur Instagram ont débarqué en Valais. A lui seul, l’Américain est une petite entreprise – pas moins de 19 personnes composent sa caravane, entre mécaniciens, photographes, community managers et cuisiniers. C’est le grand coup du Rallye du Valais qui, pour sa 60e édition, s’est attaché les services du brûleur de gomme le plus suivi de la planète. Rencontre.

Ken Block, c’est votre grande première au Rallye du Valais. Comment vous sentez-vous?

C’est magnifique d’être là en Valais. J’adore les montagnes, d’ailleurs j’habite en montagne (ndlr: du côté de Park City dans l’Utah), et les Alpes suisses sont un de mes endroits préférés au monde. Donc c’est génial d’être là. Pendant le Rallye du Valais, je loge à Verbier, c’est magnifique. Pour moi, c’est vraiment un rêve éveillé.

Vous serez «seulement» ouvreur lors de ce RIV. C’est frustrant pour vous de ne pas pouvoir vous mêler à la vraie bataille pour la victoire?

Vous savez, certains événements autorisent ma voiture au départ, comme la semaine passée où j’ai gagné le Rally Legend à San Marino, en Italie, dans ma catégorie. Ici au RIV, les règles de la Fédération internationale sont plus strictes. Alors je me contente d’être ouvreur, tout en me réjouissant de pouvoir faire parler la poudre sur ces routes magnifiques avec ma Ford Escort Cosworth.

Vous avez fait vos premiers tours de roues sous la pluie mardi dans le Val de Bagnes. Comment s’est passée votre acclimatation?

La pluie, ce n’est pas ce que je préfère, j’espère que le temps va s’améliorer en vue du week-end. Mais voilà, c’est l’automne, l’hiver arrive, et c’est comme ça que ça se passe parfois à la montagne. Il faut l’accepter et essayer d’en tirer le meilleur.

Avez-vous déjà eu le temps de reconnaître les spéciales?

Pas encore non. Pour l’instant, j’ai passé du temps à faire des tests pour régler ma voiture. Je ferai un repérage en nocturne ce soir (ndlr: mardi) et le reste demain (ce mercredi). C’est assez incroyable, une des spéciales passe juste à côté de mon hôtel, et je me dis que c’est fou de pouvoir courir dans des endroits aussi magnifiques. J’ai vraiment hâte.

Le public attend un grand show de votre part. Vous n’allez pas les décevoir?

Vu que je ne suis pas là pour les chronos, je vais tenter de faire un maximum de spectacle, et pourquoi pas quelques «donuts». Mais j’ai vraiment envie de donner le meilleur de moi-même sur ces routes très particulières et voir jusqu’où je peux pousser la voiture.

Verra-t-on un jour Ken Block prendre le départ du Rallye du Valais en compétition?

Je l’espère. Vous savez, mon agenda est déterminé en grande partie par ce que mes sponsors me demandent. Je suis ici avec Ford, et j’ai pris l’Escort. Mais peut-être qu’un jour, je reviendrai avec la Fiesta qui, elle, entrerait dans les clous de l’homologation. Si tout se passe bien ce week-end, je dirais que c’est bien possible.

Propos recueillis par Florian Müller, Martigny