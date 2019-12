En patron, le Japonais Ryoyu Kobayashi a enlevé le concours inaugural de la Tournée des Quatre Tremplins, dimanche à Oberstdorf. Le leader de la Coupe du monde, auteur du Grand Chelem il y a un an en Allemagne et en Autriche, avait déjà fait la différence lors du premier saut, posé à 138 mètres (7,7 points de marge). Il en a ajouté un autre à 134 mètres pour s’imposer avec 9,2 points d’avance sur l’Allemand Karl Geiger et 10,4 sur le Polonais Dawid Kubacki.

Meilleur représentant helvétique, Simon Ammann a pris la 16e place avec des bonds à 132 mètres et 127,5 mètres. Les deux autres Suisses en lice, Killian Peier (33e, 123,5 m) et Dominik Peter (45e, 113 m), ne sont pas parvenus à se qualifier pour la seconde manche. Pour le Vaudois, battu dans le «KO système» par l’Allemand Constantin Schmid (23e du général de la Coupe du monde), il n’a manqué que 1,1 point pour être repêché en tant que «lucky loser». Il sera compliqué pour lui de confirmer sa 10e place de la dernière Tournée. Prochaine étape le 1er janvier à Garmisch.