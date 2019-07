Alan Roura s’est lancé jeudi soir à l'assaut du record de la traversée de l'Atlantique Nord (en solitaire et en monocoque) à bord de son Imoca «La Fabrique». Du phare d'Ambrose (à la sortie de la baie de New York) au cap Lizard (à la pointe sud-ouest de la Grande-Bretagne), Alan Roura va parcourir quelque 2880 milles marins (environ 5330 kilomètres).

Au pointage de ce samedi à la mi-journée, après un jour et 14 heures de navigation, Roura avait parcouru près de 550 milles nautiques. Il a trouvé des vents qui lui ont permis d'accélérer son rythme (20 à 22 nœuds), mais il accusait encore un retard d'environ 140 milles sur le record de cette traversée d'Ouest en Est, record détenu depuis juillet 2013 par Marc Guillemot, à bord de «Safran», en 8 jours, 5 heures, 20 minutes et 20 secondes.

Ce retard n'inquiète cependant pas son équipe à terre. «En 2013, Marc Guillemot avait une fenêtre très favorable au départ, mais on voit sur sa trace qu’il avait été obligé de faire plusieurs empannages et qu’il avait eu des conditions plus compliquées sur la fin, analyse Gwénolé Gahinet. Cette fin de parcours est un peu le «point faible» du record de Marc. 137,7 milles d’écart, ce n’est pas beaucoup en Imoca. On reste confiants.»

Propos corroborés par Sébastien Audigane: «La trajectoire d'Alan est bonne. Il n’est pas sur l’orthodromie comme l’était Marc, mais c’était prévu. Gweno est confiant, donc moi aussi.»

Pour suivre l'évolution de la tentative de record d'Alan Roura en direct, cliquez ici!