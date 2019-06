Enfin! Les bobeurs suisses ont récupéré leur bien, la médaille d'or qu'ils attendaient depuis cinq ans et les Jeux olympiques de Sotchi. Beat Hefti et son pousseur Alex Baumann ont reçu leurs médailles samedi soir entouré de leurs proches et de leurs amis.

Pour mémoire, la Suisse avait terminé deuxième derrière l’équipage composé d’Aleksandr Zubkov et Alekseï Voïsvoda. En mars, le duo helvétique était remonté d’une marche, suite à la disqualification des Russes pour dopage.

Le village de Schwellbrunn en Appenzell, qui compte habituellement 1500 habitants, a accueilli un millier de visiteurs supplémentaires pour fêter ses champions. La cérémonie officielle a été agrémentée d'une allocution de Jürg Stahl. Le président de Swiss Olympic s'est chargé en personne de passer les deux médailles au cou des athlètes. Afin de faire les choses le plus officiellement possible, le CIO a fourni l’hymne et un drapeau olympique. (nxp)