Max Heinzer (31 ans), Benjamin Steffen (37) et Michele Niggeler (27) ont subi la loi de l’équipe de France lundi midi, aux championnats du monde d’escrime à Budapest (Hongrie).

Les épéistes suisses, têtes de série No 2 de l’épreuve et champions du monde en titre, ont subi la loi de la maestria française (45-27). La prochaine marche pour le Lucernois Heinzer, le Bâlois Steffen et le Tessinois Niggeler, sera à franchir dès 17h dans la finale pour la troisième place face à la Chine, qui a dû s’avouer vaincue contre l’Ukraine (38-24).