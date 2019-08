Des skieurs en combinaison moulante dévalant des pentes...vertes. Les Championnats du monde de ski sur herbe se sont déroulés cette semaine sur le Marbachegg, dans l'Entlebuch (Lucerne). Une centaine de roulettes calées sous de courtes lattes actionnent une sorte de chenille et permettent à ces skieurs atypiques de foncer sur une piste préparée comme un terrain de golf, ou presque. En ski sur herbe, impossible de déraper et encore moins de freiner. Et la colline est avalée à plus de 60km/h.

Un premier sacre mondial

Le héros local s'appelle Stefan Portmann. À 35 ans, cet employé dans la métallurgie né à une quinzaine de kilomètres du village de Beat Feuz, a tout gagné ou presque dans la version estivale du ski. Le Lucernois compte notamment 14 succès en Coupe du monde et une victoire au classement général en 2014. Pourtant, il n'avait encore jamais réussi à s'enfiler une médaille mondiale autour du cou.

Cette semaine, le Kugelblitz sur gazon a vaincu le signe indien dans son jardin. Après une cinquième place dans le Super combiné mercredi, il s'est offert jeudi le titre mondial dans sa discipline de prédilection, le géant. Avant de terminer vice-champion du monde de slalom (samedi), derrière son compatriote Mirko Hüppi.